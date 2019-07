Für den Nachmittag und Abend sind in der Ostschweiz heftige Gewitter angesagt



Bisher wurde die Ostschweiz noch verschont von heftigen Gewittern mit Sturmböen und Hagel. Das ist nun aber vorbei. Am Nachmittag und Abend sowie in der Nacht auf morgen Sonntag sind in der ganzen Schweiz zum Teil kräftige Gewitter möglich.