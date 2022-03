FRIEDENSGEBETE Marschieren für den Frieden: 100 Personen folgen dem Aufruf der Bischofszeller Kirchen Es waren nicht 40’000 Demonstranten wie in Zürich, aber doch rund 100 Frauen, Männer und Kinder, die in Bischofszell für den Frieden in der Ukraine auf die Strasse gingen.

Der Bischofszeller Friedenszug auf seinem Weg durch die Stadt. Barbara Hettich

«Kommen gerade einmal 10 oder sind es gar 30 Menschen, die an unserm spontan organisierten Friedens- und Gebetsmarsch teilnehmen?», stellten sich die beiden Organisatoren Pfarrer Erich Wagner und Diakon Daniel Gerber im Vorfeld die spannende Frage. Es waren dann rund 100 Frauen, Männer und Kinder, die am Samstagabend dem Aufruf der Kirchen in und um Bischofszell gefolgt sind und sich vor der evangelischen Kirche zum Friedens- und Gebetsmarsch versammelten.

Ein Zeichen setzen

«Wir wollen für den Frieden ein Zeichen setzen», sagen Katya und Marc Halter. Es sei gut, gemeinsam etwas zu machen, bewirken werde man damit kaum etwas, aber man könne diesen Krieg in der Ukraine nicht einfach so hinnehmen, hört man von den Teilnehmenden. «Letztmals habe ich 1967 gegen den Vietnam-Krieg demonstriert», sagt alt Kantonsrat Ernst Schlaginhaufen. Er habe nicht gedacht, dass er noch einmal wegen eines Kriegs auf die Strasse gehen müsse. Auch er sagt: «Heute ist es mir ein Anliegen, für die Ukraine ein Zeichen zu setzen.»

Sprachlos und schweigsam

Kerzen werden angezündet, Laternen in Betrieb genommen und ein Mann hüllt sich in eine ukrainische Flagge. Dann geht es los. Der Menschenzug setzt sich schweigsam in Bewegung, der Weg führt zur katholischen Kirche, wo bei einem ersten Halt die Teilnehmenden ihre Sorgen und Ängste im stillen Gebet Gott anvertrauen.

Zwischenhalt für ein Gebet. Barbara Hettich

Beim nächsten Halt beim Rathaus wird für die Regierungen gebetet. Für die Regierung in der Ukraine, in Russland, für alle Regierungen dieser Welt. Spontan fängt eine Frauenstimme zu singen an und andere stimmen mit ein: Dona Nobis Pacem. Bei einem weiteren Halt auf dem Friedhof wird der vielen Toten und Verletzten gedacht, die dieser Krieg mit sich gebracht hat und noch bringen wird. Weiter schweigsam und in Gedanken versunken, setzten die Teilnehmenden ihren Weg fort; zurück zur evangelischen Kirche, wo die Türen weit offen stehen, Kerzen am Altar leuchten und wo Bilder, Texte und leise Musik zur Meditation einladen.

Spenden und beten

«Die Situation in der Ukraine bewegt die Menschen», erklärt Pfarrer Erich Wagner, weshalb so viele am Friedens- und Gebetsmarsch teilgenommen haben. «Es gibt eine Betroffenheit, weil dieser Krieg so nahe ist, Europa klar Stellung bezieht und die Drohungen aus Russland wahrgenommen werden.» Dieser Krieg sei überall ein grosses Thema, auch bei den jungen Menschen und deshalb habe man sich beim letzten Konvent die Frage gestellt: Und was tun wir? Spenden und Beten, das eine schliesse das andere nicht aus.