Freude über gutes ERgebnis Rechnung der Stadt St.Gallen schliesst mit Ertragsüberschuss von 5,83 Millionen Franken – Auswirkungen der Coronakrise noch nicht sichtbar Die Rechnung 2020 der Stadt St.Gallen weist einen Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von 5,38 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 12,1 Millionen. Die positive Abweichung sei hauptsächlich auf Buchgewinne aus dem Finanzvermögen und höhere Erträge bei den Steuern zurückzuführen.

Die Rechnung der Stadt St.Gallen schliesst besser als erwartet. Bild: Keystone

(pd/red) Bei einem Gesamtertrag von 612,9 Millionen Franken (Vorjahr 598,2 Millionen Franken) und einem Gesamtaufwand von 607,1 Millionen Franken (Vorjahr 626 Millionen Franken) schliesst die Stadt St.Gallen die laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von 5,83 Millionen Franken ab (Vorjahr: Aufwandüberschuss von 27,8 Millionen Franken). Budgetiert war ein Defizit von 12,1 Millionen Franken. In der der Mitteilung aus dem Rathaus heisst es:

«Dies freut den Stadtrat, so kann die Stadt den Verlust vom letzten Jahr wieder zu einem guten Teil wettmachen.»

Buchgewinne führen zu gutem Ergebnis

Eine wesentliche Komponente des besseren Abschlusses sei auf Buchgewinne zurückzuführen, heisst es in der Mitteilung weiter. So habe ein Abtausch von Grundstücken mit der Ortsbürgergemeinde zu einem Buchgewinn auf dem Finanzvermögen von rund 17 Millionen Franken geführt.

Erfreulich sei auch die Realisierung von Buchgewinnen im Entwicklungsgebiet Martinsbruggstrasse aufgrund neuer Baurechtsverträge, welche weitere rund 2,7 Millionen Franken ausmachten. Eine aus dem Jahr 2019 stammende Rückstellungsauflösung in der Höhe von 15 Millionen Franken habe des weiteren zu einem Ertrag in der Rechnung 2020 von 4,45 Millionen Franken geführt. Der Grund dafür: Der effektive Bedarf für eine Abschreibung belief sich nur auf 10.55 Millionen Franken.

Die Konsumausgaben verzeichnen gegenüber dem Voranschlag Minderausgaben von 8,2 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem lägen die Einnahmen an Ertrags- und Kapitalsteuern juristischer Personen 2,6 Millionen Franken höher als im Voranschlag vorgesehen. Auch die Grundstückgewinnsteuern schliessen mit plus 2,5 Millionen Franken besser als budgetiert.

Steuereinnahmen mit Nachforderungen kompensiert

Die Steuereinnahmen von natürlichen Personen liegen zwar unter dem erwarteten Wert (-2,47 Millionen Franken), dies habe jedoch mit Nachforderungen an Einkommens- und Vermögenssteuern früherer Jahre und übrigen eigenen Steuern (+5,22 Millionen Franken.) mehr als kompensiert werden können, so dass bei den eigenen Steuern ein Überschuss von 2,75 Millionen Franken gegenüber dem Voranschlag zu Buche schlägt. Die Gesamtsteuereinnahmen mit 344.9 Millionen Franken. liegen mit einem Betrag von 7 Millionen über dem Budget und 6,6 Millionen Franken über dem Vorjahr.

Der Ertrag der Laufenden Rechnung liegt 20,1 Millionen Franken. über dem Voranschlag. Der Aufwand dagegen zeige eine negative Abweichung und ist um 2.2 Millionen Franken höher als geplant, aber um 18.9 Millionen Franken unter dem Vorjahr. Dabei seien besonders der Personal- und Sachaufwand zu erwähnen, heisst es in der Medienmitteilung zur Rechnung weiter. Der Personalaufwand liege mit 265,6 Millionen Franken um 1,3 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert, aber 4,8 Millionen Franken über dem Vorjahr. Der Sachaufwand ist mit 5,1 Millionen Franken unter Plan und auch 2,1 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert. Die Beiträge an private Haushalte beeinflussen die Rechnung positiv mit 3,4 Millionen Franken tieferen Ausgaben gegenüber dem Budgetwert.

Der Abschluss ermögliche es, erstmals eine Abschreibung des Dotationskapitals der Stadtwerke vorzunehmen. Auf der Seite der Stadtwerke sind die Investitionen in die Geothermie bereits in der Höhe von über 30 Millionen Franken abgeschrieben worden. Diese Abschreibung wurde nun auch auf der Seite der Stadt mit einer ersten Tranche von 15 Millionen Franken nachgeholt.

Verschuldung um 15,8 Millionen Franken reduziert

Der Investitionsrechnung wurden Ausgaben in Höhe von brutto 56,7 Millionen Franken belastet (Budget: 112,4 Millionen Franken). Die Nettoinvestitionen betragen lediglich 50 Millionen Franken. Verglichen mit dem Budget (87,2 Millionen Franken) ist dieser Wert äusserst niedrig. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich an Verschiebungen von Investitionsprojekten im Bereich der Hoch- und Tiefbauten (-43,2 Millionen Franken). Entsprechend sind die Investitionseinnahmen (-15,6 Millionen Franken) auch tiefer ausgefallen.

Die Eigenfinanzierung liegt mit 65,8 Millionen Franken beziehungsweise 131,7 Prozent auf einem hohen Niveau. Die Nettoverschuldung konnte um 15,8 Millionen Franken reduziert werden und beträgt nun per 31.12.2020 169,3 Millionen Franken. «Dass die geplanten Investitionen nur in dem geschilderten Ausmass realisiert werden konnten, zeigt sich auch darin, dass die geplanten Abschreibungen und Zinsaufwände höher waren, als sie sich nun nach dem Rechnungsabschluss präsentieren», so der Wortlaut der Mitteilung.

Stadtfinanzen weiterhin unter Duck

«Trotz des guten Rechnungsabschlusses lastet weiterhin ein anhaltend grosser Druck auf den städtischen Finanzen», heisst es weiter.

«Die kommenden Jahre stehen unter der Planungsannahme, dass durch die Unternehmenssteuerreform und durch die Coronapandemie markante steuerliche Einbussen zu erwarten sind.»

Zusätzlich werde die Tarifrevision bei der Besteuerung von Ehepaaren negative Auswirkungen auf die Steuererträge haben. Diverse, in den Jahren 2019 und 2020 nicht umgesetzte Vorhaben und neue Vorhaben werden den hohen Investitionsdruck aufrecht erhalten und dafür sorgen, dass die netto geplanten Investitionen deutlich über 50 Millionen Franken liegen werden.

Um dem Kostendruck zu begegnen, habe der Stadtrat das Massnahmenprogramm fokus25 lanciert. Dieses werde aber erst ab dem Rechnungsjahr 2021 seine Wirkung entfalten können.

Auswirkungen der Pandemie noch nicht bezifferbar

«Die Auswirkungen der Coronakrise sind in der Rechnung 2020 zwar sichtbar und verursachen nach einer ersten Schätzung Nettokosten von rund 11 Millionen Franken, welche sich auf der Ausgaben- und der Einnahmenseite festmachen lassen.»

Da sich diese in der Summe negativen Effekte über sehr viele Konten verteilten, sei eine genaue Analyse erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich