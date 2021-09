Freizeit Ein Fünfjähriger am diesjährigen Gymkhana: «Ich kann eben besser reiten als laufen» Im Rahmen des Gymkhanas auf dem Nollen erprobten am Samstag Pferde und Reiter ihre Geschicklichkeit. Am Wettbewerb nahm auch Laura Lehner teil, die wegen einer Cerebralparese auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Elin Berchtold versucht mit Pferd Unio die verschiedenen Aufgaben des Parcours zu meistern. Bild: PD

Denjenigen Personen, die am Samstag zu Fuss, mit dem Velo oder dem Auto in Richtung Nollen unterwegs waren, boten sich idyllische Bilder an. Im Schein der Sonne grasten Kühe, weideten Schafe, scharrten Hühner oder suhlten sich Schweine genüsslich im Schlamm. Ein besonderes Highlight bot sich aber jenen, die auf dem 735 Meter hohen Hügel angekommen waren. Auf der Anhöhe fand das Gymkhana, ein Geschicklichkeitswettbewerb für Pferd und Reiter, statt.

Helen Brühwiler ist Aktuarin des Reitvereins am Nollen. Bild: Monika Wick

«Gleich beginnt die Führzügelprüfung. Diese Kategorie eignet sich beispielsweise für sehr junge, unerfahrene Pferde oder Kinder, die das Pferd selber noch nicht beherrschen können», erklärte Helen Brühwiler, Aktuarin des Reitvereins am Nollen. Im Parcours galt es, die verschiedenen Aufgaben so schnell wie möglich zu erfüllen, ohne gleichzeitig Fehlerpunkte zu sammeln.

Debora Roth und Navaro beweisen ihre Geschicklichkeit. Bild: PD

Mit Lächeln auf den Lippen

Laura Lehner besitzt ihr eigenes Pony. Bild: Monika Wick

Am Wettbewerb nahm auch die 19-jährige Laura Lehner aus Waldkirch teil, die wegen einer Cerebralparese auf einen Rollstuhl angewiesen ist. «Laura ist als Zweijährige durch eine Hippotherapie zum Reiten gekommen und besitzt, seit sie fünf Jahre alt ist, ein eigenes Pony», sagte Mutter Martina. Während der Führzügelprüfung wurde Laura von ihrem Vater Martin begleitet. Obwohl sich die junge Frau nicht mit Worten ausdrücken konnte, verriet ihr Lachen, dass sie sich sehr auf den Parcours freute.

Aline Lehner wurde Zweite bei den Junioren. Bild: Monika Wick

Lauras Schwester Aline hatte ihre Prüfung bereits absolviert. Die 13-Jährige war bei den «Junioren» gestartet. Aline sagte:

«Es ist alles gut gelaufen und hat Spass gemacht. Dass es aber für den 2. Rang gereicht hat, hätte ich nie erwartet»

Uniform aus dem 18. Jahrhundert

Andreas Scheidegger trug eine Polizeiuniform aus dem Kanton Luzern. Bild: Monika Wick

Einer, der auf dem Platz sofort ins Auge stach, war Andreas Scheidegger. Er startete in der Kategorie «Erwachsene» und trug eine Uniform, die die berittene Polizei im Kanton Luzern von 1738 bis 1740 getragen hatte. «Die Träger dieser Uniform nannte man Landjäger», erklärte der Pfyner. Scheidegger bewegt sich mit seinem Pferd Quiri auch in der Mittelalterszene und nimmt an Bogenschiesswettbewerben teil. «Das Gymkhana ist für mich eine gute Übung», sagte er.

Mirco Morgenegg hatte ein grosses Pflaster im Gesicht. Bild: Monika Wick

Einer der jüngsten Teilnehmer war Mirco Morgenegg aus Schönenberg an der Thur. Während sein Pony Zorro eine Fliegenhaube trug, auf der ein grosses Z prangte, klebte auf der Stirn des fünfjährigen Jungen ein grosses Pflaster. «Ich kann eben besser reiten als laufen», sagte der Junge, der gegen einen Stuhl gelaufen ist, lachend. Den Parcours hatte er noch vor sich. Da er nicht wusste, welche Aufgaben ihn erwarteten, konnte er nicht üben. «Chunt scho guet», war er aber überzeugt.