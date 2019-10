Fredy Fässler kandidiert für eine dritte Amtszeit – SP erhebt Anspruch auf zweiten Sitz in St.Galler Regierung

Am Dienstag hat SP-Politikerin Heidi Hanselmann ihren Rücktritt aus dem St.Galler Regierungsrat angekündigt. Ihr Parteikollege Fredy Fässler will hingegen für eine dritte Amtszeit kandidieren. Das schreibt die St.Galler SP in einer Medienmitteilung. Zudem erheben die Sozialdemokraten Anspruch auf den zweiten Regierungssitz.