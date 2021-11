«Zwischenhalt» Zukunftsmacher im Rentenalter: Die Stadt Frauenfeld informiert Neupensionierte, wie man im Alter aktiv bleiben kann Wie könnte das Leben nach der Pension aussehen? Auf diese Frage hat die Stadt Frauenfeld mehrere Antworten. Am Informationsanlass «Zwischenhalt» referiert unter anderem Vizestadtpräsidentin Elsbeth Aepli Stettler.

140 angehende und kürzlich Pensionierte nehmen am Informationsanlass der Stadt Frauenfeld teil. Bild: Donato Caspari

«Zwischenhalt» nennt sich das Format, zu dem die Stadt Frauenfeld jährlich jene einlädt, die in Kürze das Rentenalter erreichen. Rund 600 Personen hätten es in diesem Jahr sein können, zählt doch Frauenfeld so viele Frauen (Jahrgänge 1956/57) und Männer (Jahrgänge 1955/56) im fraglichen Alter. Schliesslich waren es 140 Personen, die an die beiden freitäglichen Anlässe kamen, von denen einer am Vormittag, der andere am frühen Abend im Rathaus Frauenfeld stattfand.

Vizestadtpräsidentin Elsbeth Aepli Stettler erklärte, dass der Abend dazu gedacht sei, den Neupensionierten potenzielle zukünftige Beschäftigungs- und Tätigkeitsfelder aufzuzeigen. Stettler sagt:

Elsbeth Aepli Stettler, Vizepräsidentin Stadt Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

«Wenn auf einmal die gewohnte Erwerbsarbeit wegfällt, müssen Sie sich neu organisieren.»

Auch sei der Abend eine Möglichkeit, um alte Freundinnen und Freunde wieder zu treffen, oder gar, um neue Bekanntschaften zu schliessen. «Vielleicht machen Sie heute ja mal ab, gemeinsam ins Fitnessstudio zu gehen oder einen Vortrag zu besuchen.»

Entscheiden, wie die Welt von morgen aussieht

Sollte der Wunsch nach einer gemeinsamen Beschäftigung nicht allzu ausgeprägt sein, könne dies am Ende des Tages auch daran liegen, dass «Seniorinnen und Senioren oft schon anderweitig beschäftigt sind, indem sie etwa auf ihre Enkelkinder schauen oder Nachbarn und Vereinen mit ihrer Erfahrung helfen», so Aepli Stettler. Wichtig sei jedoch, dass sie in Zukunft die Freiheit genössen, «tun zu dürfen, was immer sie wollen». Auch Frauenfeld würde sich freuen, wenn sich die neuen Rentnerinnen und Rentner aktiv ins Stadtleben einbrächten. «Es gibt diverse Möglichkeiten mitzuwirken. Und Sie haben jetzt auf einmal genügend Zeit, um an einem Thema dranzubleiben.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder

Stadtpräsident Anders Stokholm misst der Tatsache, dass die Gäste als Angehörige der «Babyboomer»-Generation nicht nur zahlreich seien, sondern auch oft abstimmen und wählen gingen, grosse Bedeutung zu:

«Sie können durch Ihre Entscheide beeinflussen, wie die Welt für Ihre Enkel aussehen wird.»

Umrahmt wurde der Abend durch viel Kultur. So trug das aus den Brüdern Emil (Saxofon) und Oskar Kattwinkel (Klavier) bestehende Duo «Pfeifer und Klimper» Pop- und Jazz-Melodien vor, derweil das Improvisationstheater «Öpfel mit Stil» mögliche Situationen aus dem Rentnerdasein vorführte. Abgerundet wurde das Ganze durch einen filmischen Jahresrückblick des Jahres 1974; jener Zeit also, in der die Eingeladenen 18 bis 20 Jahre alt waren.