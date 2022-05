Auszug aus der Website vom Amt für Raumplanung. Um Schwierigkeiten bei der Vermietung von Plätzen an Fahrende zu vermeiden, sind folgende Punkte zu beachten:

Da den Fahrenden nicht genügend offizielle Halteplätze zur Verfügung stehen, fragen diese oftmals Landwirte an, ob sie vorübergehend ein Grundstück zum sogenannten «Spontanhalt» benützen dürfen. Grundsätzlich dulden die Behörden ein «spontaner Halt» von Fahrenden. Dieser Halt bedarf, trotz Nutzungsänderung der Fläche, ausnahmsweise keiner Baubewilligung. Dies ist aber zeitlich beschränkt (in der Regel 14 Tage) und an Auflagen gebunden. Zudem empfiehlt es sich bei einem «spontanen Halt» von Fahrenden, mit der zuständigen Gemeindebehörde sofort Kontakt aufzunehmen. (hallowil.ch/fra)