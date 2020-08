Zwischen Lila und Rot: Das Theaterstück «Die Farben in meinem Kopf» der Freien Bühne Thurgau feiert nächste Woche Premiere im Eisenwerk in Frauenfeld «Was möchtest du Marie?» Mit dieser Frage wird die Protagonistin in der zweiten Produktion der Freien Bühne Thurgau konfrontiert. Das Leben der 17-Jährigen steht Kopf. Sie sieht keinen Ausweg und flüchtet sich in eine farbenfrohe Gedankenwelt.

Die 17-jährigen Marie (Mitte) flüchtet sich in eine selbst erschaffene Welt voller Farben. Bild: Andrea Stalder

«Komm in den Kreis Marie, komm», wispert eine Stimme. Marie folgt dieser Aufforderung und landet an einem ominösen Ort. Düstere Musik und lilafarbene Lichter erfüllen den Raum. Im Schneidersitz setzt sie sich neben die anderen Anwesenden. Wortlos wird ein Tablett mit Gläsern herumgereicht. Der Reihe nach nimmt sich jede Person ein Glas und trinkt die darin befindliche Flüssigkeit.

In Maries Leben ist nichts mehr so wie es einmal war. Ihre Familie hat einen Schicksalsschlag erlitten. Ihre Eltern streiten sich seither immer öfters. Die 17-Jährige sieht sich gezwungen, selbst mit ihren Problemen klarzukommen. Um der Realität zu entfliehen, flüchtet sie sich zunehmend in eine selbst erschaffene Welt in ihrem Kopf. Diese hat jedoch mehr mit der Wirklichkeit zu tun, als es ihr lieb ist.

Marie (Links) hört ihre Eltern ständig Streiten. Bild: Andrea Stalder

Das Theaterstück entstand in der RS

Die Freie Bühne Thurgau geht in ihrer zweiten Produktion «Die Farben in meinen Kopf» den Bedeutungen von Farben auf den Grund. Das im Mai 2019 gegründete Ensemble setzt sich aus Schauspielenden des Jungen Theaters Thurgau zusammen.

Sechs farbenfrohe Abende Das Stück «Die Farben in meinem Kopf» wird an folgenden Daten im Eisenwerk gespielt: Fr, 21. August, 20 Uhr; Sa, 22. August, 20 Uhr; So, 23. August, 17 Uhr; Do, 27. August, 20 Uhr; Sa, 29. August, 20 Uhr und So, 30. August, 17 Uhr. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Platzzahl auf 40 Plätze pro Abend beschränkt. Damit die Kontaktdaten der Besucher erfasst werden können, müssen die Tickets bis spätestens um 9 Uhr am Tag der Aufführung online gebucht werden. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. (amv)

Die Idee, Farben im Stück einzubauen, hatte Aleena Krähemann. Im Rahmen ihrer Maturarbeit hat sie die Kostüme für die Gruppe zusammengestellt, wobei sie diese möglichst farbenfroh gestalten wollte. Während der RS hat Eric Scherrer dann mit dem Schreiben des Stücks begonnen. Der 20-Jährige führt Regie und sagt:

Der 20-jährige Eric Scherrer führt Regie. Bild: Andrea Stalder

«Anhand meiner Entwürfe haben wir das Stück in der Gruppe weiterentwickelt und es so zu etwas Gemeinsamen gemacht.»

Nach «Secrets You Would Never Tell» steht die junge Theatergruppe bereits mit dem zweiten eigenen Stück auf der Bühne im Eisenwerk. Ein Grossteil der Kosten der aktuellen Produktion kann die Freie Bühne Thurgau mit den Kollekteneinnahmen aus dem vergangenen Jahr decken.

Da das Eisenwerk die Räumlichkeiten gratis zur Verfügung stellt, machen die Requisiten und die Kostüme die grössten Kostenpunkte aus. Sie seien etwas über dem Budget, sagt Scherrer. Er ergänzt:

«Wir hoffen auf ein Polster, das für eine weitere Produktion reicht.»

Anfangs Juni haben die Proben angefangen

Während sie im vergangen Jahr noch in Kreuzlingen probten, hat das Eisenwerk der Gruppe heuer die Räumlichkeit bereits für die Proben zur Verfügung gestellt. Coronabedingt sind diese erst anfangs Juni gestartet. «Wir haben viel Zeit verloren», sagt Scherrer. Trotzdem sei für sie klar gewesen, dass sie die Aufführungen durchziehen wollen.

Weil aufgrund des Coronavirus weniger Plätze zur Verfügung stehen, hat die Gruppe die Anzahl der Aufführungen erhöht und steht nun an doppelt so vielen Abenden auf der Bühne.

Zurück zur Szene: «Was möchtest du Marie?» Mit dieser Frage wird die Protagonistin in ihrer Ekstase konfrontiert. «Ich möchte jemanden, der mir zuhört; jemanden, der mich schätzt und liebt», sagt Marie benommen. Das lilafarbene Licht ist inzwischen einem satten Rotton gewichen.

Im Mittelpunkt des Stücks stehen die verschiedenen Farben. Bild: Andrea Stalder

«Steht Rot für die Wärme und die Liebe?»

«Steht Lila für die Versuchung, das Unmoralische und die Spiritualität?»

Diese und weitere Fragen dürfte sich das Publikum im Verlaufe des Theaterabends stellen. Dabei kann es nur erahnen, welche Eigenschaften die Theaterschaffenden mit welchem Farbton in Verbindung bringen. Scherrer sagt: «Jede Farbe versinnbildlicht einen bestimmten Einfluss auf Maries Leben.»