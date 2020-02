Zwischen Bammel und Zuversicht bei den Frauenfelder Bezirksparteien

Im Bezirk Frauenfeld mit seinen knapp 70'000 Einwohnerinnen und Einwohnern aspirieren insgesamt 267 Kandidierende auf elf unterschiedlichen Listen auf die 32 Kantonsratsmandate, welche die Wähler am 15. März vergeben werden. Von den elf Parteien wagt einzig die SP einen Alleingang. Alle anderen Parteien schliessen sich für Wählerstimmen zusammen. In der Mitte gehen die CVP (Liste 1), die Junge EVP (Liste 3), die EVP (Liste 7) und die BDP (Liste 12) eine Listenverbindung ein. Auf dem rechten Flügel gehen die EDU (Liste 2), die FDP (Liste 5) und die SVP (Liste 9) Hand in Hand. Ebenso kämpfen die GLP (Liste 6), die Grünen (Liste 22) und die Jungen Grünen (Liste 13) Seite an Seite um Sitze im Grossen Rat. Die EVP und die Grünen haben zudem mit ihren jeweiligen Jungparteien eine Unterlistenverbindung. (sko)