Zweite Ersatzwahl in Steckborn verwandelt sich in einen Dreikampf

«Die meisten sind Feierabendpolitiker»: Troubleshooter Roger Forrer aus Steckborn äussert sich zu Thurgauer Problemgemeinden Eschenz und Salmsach

Der 55-jährige Roger Forrer aus Steckborn weiss, was es in politischen Gremien braucht. Der SVP-Kantonsrat, der aktuell von der Parteilinie abrückt, erzählt über seine Einsätze als externer Gemeinderat in Eschenz und als Mediator in Salmsach.