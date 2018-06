Zwei Tage Motocross in Braunau Am Wochenende kommen Motorsportfreunde im Hinterthurgau auf ihre Kosten: Beim Riethüsli steht das zweitägige Motocross Braunau auf dem Programm. Olaf Kühne

Die Motocrosspiste in Braunau nimmt Formen an. (Bild: Olaf Kühne)

Am Donnerstag sind Bagger noch mit letzten Arbeiten an der Piste beschäftigt, am Samstag dröhnen beim Braunauer Riethüsli dann andere Motoren: Das zweitägige Motocross steht wieder auf dem Programm. Die ersten Rennen starten am Samstag um 10.25 Uhr, am Sonntag um 10.55 Uhr. Der letzte Lauf, die Oldtimer-Klasse, dauert bis 18.30 Uhr. Das detaillierte Programm findet sich unter motocross-braunau.ch.