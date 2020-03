Zwei-Standorte-Strategie der Primarschule Herdern-Dettighofen mit neuem Präsidium Schulpräsident Patrick Siegenthaler sagt, warum der richtige Moment für einen Rücktritt gekommen ist und warum eine Nachfolge möglichst rasch gewählt werden sollte.

Patrick Siegenthaler gibt das Schulpräsidium auf Ende September ab. (Bild: PD)

Fünf turbulente Jahre hat Patrick Siegenthaler als Präsident der Schulgemeinde Herden-Dettighofen erlebt. Acht Jahre insgesamt ist er Mitglied der Schulbehörde. Doch am 1. Oktober soll Schluss sein. Siegenthaler hat auf dieses Datum hin seinen Rücktritt angekündigt, Seit kurzem gibt es einen ersten Kandidaten, und am 5.Mai soll, so Corona will, die Ersatzwahl stattfinden. Siegenthalers Präsidentschaft war geprägt durch das jahrelange Hin und Her um die Standortfrage.

Auf Beginn des kommenden Schuljahres nun startet die Behörde mit der Zwei-Standorte-Lösung, worauf sich Schulbürger und Behörde letztlich geeinigt haben, mit Kindergarten in Lanzenneunforn und Primarschule in Herdern. Zudem wird in Lanzenneunforn auf diesen Herbst hin ein Mittagstisch aufgebaut. Die Schule Dettighofen ist seit Beginn des Schuljahres 2018/2019 geschlossen und vermietet.

«Für mich ist nun der richtige Zeitpunkt da, das Amt weiterzugeben», sagt Siegenthaler. Die Konsolidierung des Status’ soll ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin an die Hand nehmen. Siegenthaler sagt mit Blick auf den unsicheren Termin der Versammlung Anfang Mai:

«Wichtig wäre eine frühe Wahl, damit der oder die Neue sich einarbeiten kann.»

Er fände es zudem gut, wenn sein Nachfolger noch vor Ende der laufenden Legislatur gewählt wäre. «Im nächsten Jahr sind Gesamterneuerungswahlen. Im Hinblick auf mögliche andere Rücktritte find ich es besser, wenn das Präsidium dann nicht auch noch wechselt.»