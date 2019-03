Zwei Stadtparlamentarier wollen Licht ins Dunkel bringen beim Frauenfelder Sparprogramm Seit einem Jahr läuft das städtische Haushaltsgleichgewichts-Projekt Balance. Die CH-Gemeinderäte Peter Hausammann und Heinrich Christ fordern Details zum mehrjährigen Massnahmenpaket – auch um dessen Akzeptanz willen. Mathias Frei

In der Stadtkasse hat es derzeit tendenziell noch zu wenig Geld. (Bild: PD)

Der Stadtrat will die Finanzen wieder ins Lot bringen. Dazu hat er Anfang 2018 das Haushaltsgleichgewichts-Projekt Balance lanciert. Das heisst: weniger Geld ausgeben, mehr Geld einnehmen. Die beiden Chrampfe & Hirne-Gemeinderäte Peter Hausammann und Heinrich Christ, wollen wissen, wie dies vonstatten gehen soll. Anlässlich der letztlich abgesagten Februar-Gemeinderatssitzung haben sie deshalb eine Interpellation eingereicht.

Mit dem Budget 2019 wurde das Projekt Balance öffentlich (die TZ berichtete). Dabei handelt es sich um ein mehrjähriges Massnahmenpaket. Die städtische Verwaltung lieferte Sparvorschläge, der Stadtrat wählte für die Umsetzung deren 25 aus. Erste Massnahmen im Budget 2019 haben ein Sparpotenzial von 87000 Franken. Bis 2022 soll Balance dazu beitragen, dass die Stadtfinanzen jährlich um 1,89 Millionen Franken besser da stehen. Mittelfristiges Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt.

Von verschiedener Seite mehr Details gefordert

Peter Hausammann, CH-Gemeinderat. (Bild: PD)

Ein paar wenige Massnahmen sind in der Budgetbotschaft kurz angeschnitten. «Den drei Geschäftsprüfungskommissionen wurden die Massnahmen stichwortartig genannt», schreiben die Interpellanten. Aber:

«Von verschiedener Seite wurden zusätzliche Informationen gefordert.»

Mehr als ein Jahr nach Lancierung sei «eine offene und umfassende Diskussion für die Bevölkerung und den Gemeinderat angezeigt», finden die CH-Stadtparlamentarier Hausammann und Christ.

«Eine gesamthafte Betrachtung und damit eine vertiefte Kenntnis aller geplanten Massnahmen ist nicht nur ein Erfordernis der Transparenz.»

Heinrich Christ, CH-Gemeinderat. (Bild: PD)

Vielmehr sei dies auch hilfreich, wenn nicht sogar notwendig, um die Akzeptanz des Projekts zu erhöhen, heisst es in der Interpellation. Beim kantonalen Projekt Haushaltsgleichgewicht (HG) 2020, so verweisen die Interpellanten, habe der Regierungsrat ein Jahr nach Lancierung einen detaillierten Bericht in den Grossen Rat gebracht.

Die Frage nach den Auswahlkriterien

Hausammann und Christ wollen vom Stadtrat wissen, welche konkreten Massnahmen das Projekt Balance enthält, wie darüber beschlossen wurde – etwa mittels Stadtratsbeschluss – und wie über etwaige Beschlüsse informiert worden ist. Weiter interessieren sich die Interpellanten dafür, nach welchen Kriterien respektive Zielvorgaben die Massnahmen ausgewählt wurden, was die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Massnahmen sind und ob sich noch weitere Auswirkungen ergeben.

Und es geht Hausammann und Christ noch darum, welche Rechtsgrundlagen bei den einzelnen Massnahmen betroffen sind, wo entsprechend die Beschlusskompetenz liegt und wie entsprechend der weitere Zeitplan aussieht. Ihre Interpellation solle «möglichst bald» einen Überblick über die geplanten Massnahmen und «eine sinnvolle, faktenbasierte Diskussion darüber ermöglichen», halten die beiden Vorstösser fest.