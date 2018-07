Zwei Männer wollen in das Gachnanger Schloss

Dieter Brunschweiler lebt seit 15 Jahren in Gachnang. Einen Teil seiner Jugend hat er in Frauenfeld verbracht. Der 46-Jährige hat Schreiner gelernt und sich danach Richtung Innenarchitektur weitergebildet. Mit einem Partner führt er seit zehn Jahren die Firma Retail-Consulting Amrein Brunschweiler AG in Uster. Die Firma hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Immobilienprojekten im Einzelhandel spezialisiert.



«Ich wurde schon vor vier Jahren gefragt, ob ich mir ein Gemeinderatsamt vorstellen könnte», sagt Brunschweiler. Damals sei die Anfrage für ihn und die Familie zu früh gewesen, sagt der zweifache Familienvater. Jetzt wo die beiden Kinder mittlerweile gut 10 und 12 Jahre alt seien, präsentiere sich die Ausgangslage neu. Jetzt sei der Moment gekommen, sich für die Allgemeinheit einzusetzen. Brunschweiler hatte bisher noch kein politisches Mandat. In der Vorbereitung des Neubaus von Schulhaus und Turnhalle in Islikon wirkte er in der Wettbewerbs- und nun in der Baukommission der Schulgemeinde mit.



Er ist parteilos, hat einen freisinnigen Familienhintergrund. Sein Vater ist der frühere langjährige Chef des Frauenfelder Präsidialamts Hans Brunschweiler. «Ich bin ein Liberaler mit einem gewissen Linksdrall», ordnet Brunschweiler sich politisch ein.

Er versteht sich als Kommunikator, der die Menschen zusammenbringe, um gemeinsam Lösungen zu erarbeitet. (hil)