Zwei in sich verschlungene Zwitterwesen zieren den Park beim Alterszentrum Stadtgarten in Frauenfeld Seit kurzem stehen Ikariden der Künstlerin Ursula Fehr im Park des Alterszentrums Stadtgarten. Sie sind ein Geschenk der Bürgergemeinde.

Die Bronzeplastik mit dem Namen «Verschlungenes Ikaridenpaar» von Künstlerin Ursula Fehr steht auf dem Stadtgarten-Areal. Bild: PD

In der griechischen Mythologie steigt Ikarus mit seinen selbstgebastelten Flügeln aus Wachs höher und höher, bis sie in der heissen Sonne schmelzen und er abstürzt. Ikariden – Zwitterwesen aus Pflanzen, Mensch und Flügelgestalt in Anlehnung an den sagenhaften Ikarus – stehen neuerdings im Park des Alterszentrums Stadtgarten und bleiben dort stehen, ohne jemals abzuheben.

Ursula Fehr. (Bild: Andrea Stalder)

Für die Eröffnung des neuesten Traktes des «Stadtgarten» im Mai 2017, womit die Kapazität des Hauses verdoppelt werden konnte, machte sich die Bürgergemeinde Frauenfeld als Eigentümerin und Betreiberin des Alterszentrums nun rund zweieinhalb Jahre später noch selbst ein Geschenk. So steht neuerdings im Park des «Stadtgarten» eine Bronzeplastik der Künstlerin Ursula Fehr, die in Frauenfeld aufgewachsen ist und in Weingarten-Kalthäusern wohnt. Fehr erhielt 1996 den Thurgauer Kulturpreis und entwarf Ikariden auch schon als Leihgabe an die Stadt für den Friedhof Oberkirch.

Zwei ineinandergedrehte Stengelkörper

Die Bronzeplastik von Ursula Fehr auf dem Stadtgarten-Areal trägt passenderweise den Namen «Verschlungenes Ikaridenpaar». Aus einem breiten, verästelten Wurzelfuss erheben sich zwei ineinandergedrehte Stengelkörper, streben empor und richten ihre Köpfe nach unterschiedlichen Seiten. Zwar sind die beiden Wesen eng aneinander verschlungen, doch jedes wendet sich in eine andere Richtung, scheint wegzustreben zur Selbstständigkeit, hinauf zur Höhe. Wie einst der sagenhafte Ikarus wollen sie abheben, das Wagnis des Fluges eingehen, bleiben aber trotzdem verwurzelt am Boden.

Ikariden sind Zwitterwesen aus Pflanze, Mensch und Flügelgestalt, steht in einer Beschreibung zu einer früheren Ausstellung Fehrs im Thurgauer Kunstmuseum in der Kartause Ittingen. Darin steht:

«Wir begegnen Nachfahren des Ikarus, die in ihrem unerschütterlichen Freiheitsdrang mit ihren natürlichen und kulturgegebenen Grenzen ringen. Es handelt sich bei den Ikariden wohl eher um ‹weibliche› Entsprechungen des Ikarus, als um seine ‹männlichen› Nachfolger.»

Anstatt des Wagemutes, frei zu fliegen, besässen Fehrs Ikariden offenbar die Fähigkeit zur Metamorphose zwischen höchst unterschiedlichen Aggregatzuständen. In ihrem lang gezogenen Leib könne das Wurzelgeflecht in traubenartig hervorquellende Füsse übergehen, zum Strunk eines Baumstamms werden, dem Arme, verästelte Zweige oder Flügel entwachsen und der von einem idealisierten Kopf gekrönt sei. «Im Unterschied zu Ikarus bleibt sie sich ihrer irdischen Verfasstheit bewusst, ohne deshalb ihre vielfältigen Seiten gänzlich verkümmern zu lassen», heisst es weiter.

Sie setzen Gleichgewicht nicht aufs Spiel

Fehrs Bronzeplastiken harmonisieren ihre Zerrissenheit zwischen Sehnsucht und Selbstbegrenzung, Körperschwere und gewitzter Fantasie, Befangenheit und Hypersensibilität, schreibt das Kunstmuseum. Sie fänden auf ihrem Wurzelgrund zu einer Balance, die ihr lebbar sei.

«Anders als ihr ‹Bruder› Ikarus setzt sie ihr Gleichgewicht nicht aufs Spiel.»

In Fehrs Werken werde eine Gerichtsschreibung, die von männlichen Erfahrungen dominiert wird, von weiblicher Hand überschrieben. Seit kurzem also auch im Park des «Stadtgarten».