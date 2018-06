Zwei Fische für ein WLAN Südsicht Olaf Kühne

Keine Angst! Sie müssen an dieser Stelle nicht den 1000. Erguss zum Thema Doppeladler lesen. Zumal sich im Bezirk nur Fischingen mit seinen zwei Fischen im Gemeindewappen für einen gedanklichen Brückenschlag vom Hinterthurgau nach Russland anbieten würden. Doch einen Doppelfisch haben Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Stephan Lichtsteiner beim besten Willen nicht gezeigt – zumindest nicht vor laufenden Kameras.

Wenden wir uns also lieber dem lokalen Geschehen zu. Das bietet genug Zündstoff. Hinterthurgauer Schüler müssen künftig nach Frauenfeld ins Berufsinformationszentrum. Der Kanton Thurgau streicht die Zusammenarbeit mit den St. Gallern in Wil. Irgendwas mit Sparmassnahmen, heisst es. Nicht, dass die Berufsberater in Frauenfeld gratis arbeiten. Zumindest hoffen wir das nicht. Aber irgendwie wird man so schon Geld sparen können.

Weil ein Teil des Hinterthurgaus verkehrstechnisch mit den Nachbarn Zürich und St. Gallen besser verbunden ist als mit dem Restthurgau, müssen Schülerinnen und Schüler nun einen viel längeren Weg auf sich nehmen, wenn sie was Schlaues über das ihnen bevorstehende Berufsleben erfahren wollen. Das empört Schulleiter und Schulpräsidenten. Schüler wohl eher weniger. Denn – und das ist die gute Nachricht – in der Frauenfeld-Wil-Bahn und im Postauto gibt es WLAN.

Wenn Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, wissen wollt, was Xhaka, Shaqiri und Lichtsteiner sonst noch so in Russland treiben, müsst Ihr nicht mehr Euer Smartphone unter der Schulbank verstecken. Ihr meldet Euch einfach Richtung Berufsberatung ab und habt einen coolen Tag im ÖV – und in der Kantonshauptstadt.