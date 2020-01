Zurückhaltung bei den Parteien: Thurgauer Obergericht will nur noch Anwälte in seinen Reihen Das Thurgauer Obergericht möchte das Anwaltspatent als formelle Voraussetzung für eine Wahl ins Obergericht. Die Parteien sind sich uneins. Der Regierungsrat hält sich heraus.

Cornel Inauen, SVP-Kantonsrat und Bezirksrichter, kandidiert ohne Anwaltspatent als Thurgauer Oberrichter. Reto Martin

Die SVP will den Grossen Rat bei der Auswahl der Kandidaten nicht einschränken.

Der Grosse Rat wählt voraussichtlich den Nicht-Anwalt Cornel Inauen am 22. Januar zum Oberrichter.

Bei der Gebäudeversicherung präsentieren die Nicht-Regierungsparteien einen parteilosen Kandidaten.

Um den Anwälten «auf Augenhöhe» gegenübertreten zu können, sollen Thurgauer Oberrichter über ein Anwaltspatent verfügen. Diese Meinung vertritt das Thurgauer Obergericht, dessen Mitglieder derzeit alle über ein Anwaltspatent verfügen. Bei der laufenden Überprüfung der Thurgauer Justizorganisation soll es formelle Wahlvoraussetzung werden. Der Antrag wird es schwierig haben.

Die SVP bezeichnete bereits in der Vernehmlassung das zusätzliche Kriterium als «unnötig einschränkend gegenüber dem Grossen Rat als Wahlgremium». Das Patent sage «zudem nichts aus über wichtige Kompetenzen wie Berufserfahrung, Arbeitsweise, Entschlussfreudigkeit und Sozialkompetenz». Nicht einmal für das Bundesgericht werde ein Anwaltspatent vorausgesetzt, ebenso wenig für das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesstrafgericht.



Die SVP hat ausserdem Cornel Inauen, SVP-Kantonsrat und Münchwiler Bezirksrichter, für die frei werdende Stelle als Oberrichter nominiert (diese Zeitung berichtete). Inauen hat kein Anwaltspatent. Die Fraktion gab ihm den Vorzug gegenüber Irene Herzog, Mitglied des Bezirksgerichts Frauenfeld und Anwältin.



Der SVP-Wahlvorschlag stehe «sinnbildlich für die Diskriminierung von Frauen», erklärte die Kesswiler GP-Kantonsrätin Karin Bétrisey in einem Leserbrief. Herzog sei klar besser qualifiziert als Inauen. Die fehlende Auswahl «grenzt an Erpressung» des Parlaments, findet Bétrisey. Laut GP-Fraktionspräsident Peter Dransfeld (Ermatingen) hat die SVP «die guten Beziehungen zum Fraktionskollegen» höher gewichtet als die Qualifikation.



Doppelkandidatur wäre Angriff auf andere Parteien



«Das Anwaltspatent ist kein alleinseligmachender Ausweis», entgegnet SVP-Fraktionschef Stephan Tobler. Inauen könne problemlos mit Anwälten auf Augenhöhe verhandeln.

«Sein Vorteil war sicher, dass er in der Fraktion ist. Wir haben ihn als extrem seriösen Schaffer kennengelernt.»

Wer von der SVP zwei Kandidaten verlange, verstehe den Wahlmechanismus nicht. Da es sich um Gesamterneuerungswahlen handle, hätte eine Zweierkandidatur einen Angriff auf die andern Parteien bedeutet. «Wir stellen ja die Präsidentin, wir können nicht frauenfeindlich sein.»



Inauen wird auch von der FDP, der CVP und der SP unterstützt. In einer Umfrage unter Kantonsräten wird er als qualifizierter Kandidat bezeichnet, der sich in den Fraktionen gut präsentiert habe. Auch die EDU wird Inauen mehrheitlich wählen, sagt Christian Mader (Frauenfeld). Ähnlich GLP-BDP-Fraktionspräsident Ueli Fisch: «Nicht die ganze Fraktion wird ihn wählen.» Inauen habe im Hearing erklärt, er habe jeweils die schriftliche Anwaltsprüfung bestanden, nur die mündliche nicht, sagt Fisch. «Das kann es geben.»



Die Meinungsbildung läuft noch



Grundsätzlich sei das Anwaltspatent von Vorteil für das Richteramt, sagt FDP-Fraktionschef Anders Stokholm (Frauenfeld). Die FDP habe noch nicht abschliessend darüber entschieden, ob es als Kriterium für die Oberrichterwahl eingeführt werden solle.



Auch SP-Fraktionspräsidentin Sonja Wiesmann kann dazu noch keine Stellung nehmen. Ob das Anwaltspatent grundsätzlich eingeführt werden solle, könne er zuwenig beurteilen, sagt Christian Mader (EDU, Frauenfeld): «Bundesrichter brauchen es auch nicht.» Das Anwaltspatent könne nicht das Kriterium für Oberrichterwahlen sein, sagt Fraktionspräsident Gallus Müller (CVP, Guntershausen). Die GLP werde voraussichtlich das Kriterium Anwaltspatent unterstützen, kündigt Ueli Fisch (Ottoberg) an.



Die Exekutive hält sich aus der Auseinandersetzung zwischen Legislative und Judikative heraus. In der Botschaft, die der Regierungsrat kurz vor Weihnachten an den Grossen Rat verabschiedet hat, werden «bewusst» keine «fachlichen Voraussetzungen für die Mitglieder des Obergerichts» verlangt. Der Regierungsrat überlässt «diese Frage dem Grossen Rat als verfassungsrechtlich zuständiges Wahlgremium der Mitglieder des Obergerichts».



Gebäudeversicherung: Parteiloser gegen CVP-Kandidat



Per Inserat suchten die fünf Nicht-Regierungsparteien BDP, EDU, EVP, GLP und GP Kandidaten für diverse frei werdende Ämter, die der Grosse Rat zu besetzen hat. Damit wollten sie den üblichen Berufungsweg über die Parteien ausweiten. Zustandegekommen ist einzig die Kandidatur des parteilosen Werner Meier für die Thurgauer Gebäudeversicherung (TGV).

Werner Meier, parteilos, Kandidat Gebäudeversicherung. Andrea Stalder

Der 64-jährige Gründer eines Ingenieurbüros in Märwil hat nach eigenen Angaben «einen guten beruflichen Hintergrund» für die Arbeit in der Gebäudeversicherung. Er verfüge über grosse Erfahrung mit Naturgefahren und Hochwasserschutz.

Peter Büchel, CVP, Kandidat Gebäudeversicherung. Sabrina Bächi

Die CVP hat für die Wahl vom 22. Januar Peter Büchel nominiert. Er arbeite gern «im strategischen Bereich», sagt der 51-jährige Inhaber eines Weinfelder Architekturbüros. Mit dem Klimawandel werde für die TGV die Abschätzung von Risiken wichtiger. Beim Bau von SAC-Hütten habe er viel Erfahrung mit Bauen in Extremlagen gesammelt. Er besitze auch viel Erfahrung bei Immobilienbewertungen und Brandschutz. Er betont, dass er ein parteiinternes Auswahlverfahren durchlaufen habe.

Büchel kann auch mit den Stimmen der SVP, der FDP und der SP rechnen. FDP und SP werden ihn «mehrheitlich» wählen, sagen Anders Stokholm (FDP) und Sonja Wiesmann (SP). Die SP-Fraktionschefin streicht heraus, dass Büchel Architekt ist wie der abtretende TGV-Verwaltungsratspräsident Urs Obrecht.

SVP-Fraktionschef Stephan Tobler bezeichnete das Inserat der Kleinparteien in einem Leserbrief als «Schnapsidee». Es gehe der SVP nicht um die Mandatssteuer. Wenn sie Leute für kantonale Gremien vorschlage, «dann sind das Leute, die mit dem Thurgauer Volk verbunden sind. Aus dem Volk und für das Volk».



Parteien im Obergericht Die vier Thurgauer Regierungsparteien pflegen die derzeit sechs vollamtlichen Oberrichterstellen unter sich zu verteilen. Derzeit werden zwei von der SVP besetzt (Anna Katharina Glauser Jung, Präsidentin, und François Reinhard, tritt zurück), zwei von der FDP (Marcel Ogg, Vizepräsident, und Matthias Kradolfer), einer von der SP (Peter Hausammann) und einer von der CVP (Marianne Bommer). Der Regierungsrat beantragt, das Obergericht auf maximal acht Richterstellen zu vergrössern. (wu)