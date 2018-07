Münchwiler Sekundarschüler machen eine Zeitreise in die 80er-Jahre Die Abschlussklassen der Sekundarschulklassen studierten in diesem Jahr ein Musical ein. Bereits die Premiere lockte rund 250 Zuschauer an. Christoph Heer

«Back to the 80s», lautete das Abschluss-Musical der Sekundarschule Waldegg. (Bild: Christoph Heer)

«Back to the 80s»: Eine Geschichte um die Hauptperson Corey Palmer (Angelo Sorzi), der in seine Nachbarin Tiffany Houston (Dunja Huber) verliebt ist. Doch das coolste Mädchen der William Ocean High School hat nur Augen für den ebenso coolen Michael Fieldman (Ras O’Tool).

Geschichten, die das Leben schreibt und sich nicht nur in den Achtzigern zugetragen haben. Es gibt wohl einige, der Protagonisten aus den dritten Sekundarschulklassen, die selber schon Erfahrungen gemacht haben mit Liebeskummer und «cool sein».

Jeder beherrschte seine Aufgaben

Das Bühnenbild wurde passend zum Auftritt der Schüler erarbeitet und die Lichtshow trug an den Aufführungen das Ihrige dazu bei, dass alles in der richtigen Beleuchtung erstrahlte.

Herausragende Leistungen boten sie allesamt. Ob Band, Tanzgruppe, Chor oder Schauspieler: Sie beherrschten ihre eingeübten Aufgaben. Auch die Techniker hatten ihr «Handwerk» im Griff.

Die Abschlussklassen begeisterten die Zuschauer mit Tanz, Gesang und Schauspiel (Bild: Christoph Heer

Ins Schwitzen kamen die Zuschauer nicht nur anhand der hohen Temperaturen, sondern auch, da das Musical beste Unterhaltung bot. Auch die Lehrpersonen dürfen sich ein grosses Stück des Komplimenten-Kuchens abschneiden. (che)