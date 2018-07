Thurgauerinnen fliegen auf junge Pakistaner

Eine weitere Frau aus dem Thurgau, die sich in einen deutlich jüngeren asylsuchenden Pakistaner verliebt hat, lebt derzeit laut «Blick» mit ihrem Partner in der Toscana. Ein Imam, der aus Pakistan per Telefon zugeschaltet war, soll die 57-jährige Barbara Schwager aus Ettenhausen und den 27-jährigen Nadeem Akram kürzlich getraut haben. Im Frühling 2017 waren die Schweizerin und der Pakistani an der deutsch-österreichischen Grenze verhaftet worden. Wegen Schlepperei sass sie in Deutschland in U-Haft und wurde zu sieben Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Er wurde von Deutschland in die Schweiz abgeschoben.

Weil sie ihn illegal in ihrer Wohnung in Ettenhausen übernachten liess, büsste sie die Staatsanwaltschaft Frauenfeld mit 400 Franken. Im Juni 2017 verliess sie ihre Schweizer Heimat, schleuste Nadeem bei Domodossola über die Grenze nach Italien. In der Toscana kam es zu Beginn zu einer Krise, die mittlerweile offenbar beigelegt ist. Die zuckerkranke IV-Rentnerin unternahm einen Selbstmordversuch mit einer Überdosis Insulin und Blutverdünnungsmittel. Der Pakistaner fand sie rechtzeitig und alarmierte eine Ambulanz.

Aadorf zahlt ihr keine Sozialleistungen mehr. «Wir schicken ihr kein Geld nach Italien. Der Lebensmittelpunkt ist entscheidend, und dieser liegt momentan definitiv nicht in Aadorf», wurde Gemeindepräsident Matthias Küng im «Blick» zitiert. Die Ergänzungsleistungen wurden bis zu ihrer Rückkehr ausgesetzt, obwohl Schwager noch Geld zugut hätte. Ihre Wohnung in Ettenhausen hat sie nicht mehr. Darin hatte sie mit ihrer 19-jährigen behinderten Tochter gelebt. Die Gemeinde hat die Tochter in ein Heim eingewiesen. (wu)