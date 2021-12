Zum Jahreswechsel Pflanzliche Glücksboten: Gärtnerei Küng in Thundorf bietet vierblättrigen Klee feil Zu Silvester sind Glücksbringer gefragt: Dieses Jahr hat die Gärtnerei Küng aufgrund eines unerwarteten Umstands nicht nur jenen Glücksklee mit brauner Mitte, sondern auch einen beinahe ausschliesslich Grünen im Angebot. Die Gärtnerei ist eine der grössten Glücksklee-Produzentinnen der Schweiz.

Farblich unterschiedlicher Glücksklee der Gärtnerei Küng in Thundorf. Bild: Tobias Garcia

«Glück bedeutet für mich, dass alle Pflanzen gut wachsen und die Gärtnerei läuft», sagt Dölf Küng. «Und sehr glücklich bin ich auch, wenn ich hin und wieder zum Tanzen komme.»

Küng steht in einem halbleeren Gewächshaus seiner gleichnamigen Gärtnerei in Thundorf. Noch vor kurzem gedieh hier und in drei weiteren Gewächshäusern ein grünes Meer – Tausende von Glücksklee standen Töpfchen an Töpfchen. Nun sind die pflanzlichen Glücksboten allerdings unterwegs: Die allermeisten der 130’000 Pflanzen werden zwischen Weihnachten und Neujahr verkauft, allerdings nur wenige direkt im Selbstbedienungsladen der Gärtnerei selbst. «Wir beliefern die Blumenbörsen Zürich, Mörschwil und Luzern sowie Abnehmer, die wiederum Coop und Migros mit Kleetöpfchen ausstatten», sagt Inhaber Küng. Die Gärtnerei ist mit dieser Anzahl an Pflänzchen eine der grössten Glücksklee-Produzentinnen in der gesamten Schweiz.

Hoffnung, Glaube, Liebe und Glück Der vierblätterige Klee ist nur selten zu finden und wird deshalb mit Glück assoziiert – das ist im Buch «Zeichen und Symbole» zu lesen. Dieses Buch des Verlags Dorling Kindersley ist von mehreren Autoren geschrieben worden und erklärt die Herkunft, Bedeutung und Verwendung von mehr als 2000 Zeichen und Symbolen. Die vier Blätter des Klees stehen für Hoffnung, Glaube, Liebe und Glück. Früher war der Glaube verbreitet, wonach derjenige, der vierblättrigen Klee findet, auch Elfen sehen könne. (vst)

Dölf Küng geht durch das halbleere Gewächshaus und nimmt eines der Töpfchen in die Hand – es sieht etwas ungeordnet aus, nicht so wie die Pflänzchen im Selbstbedienungsladen nebenan. «Das ist ein Besen. So nennen wir die Pflänzchen, die nicht schön buschig wachsen und deshalb keine Verkaufsqualität erreichen.» Es braucht einiges an Erfahrung und Einfallsreichtum, damit der Glücksklee in die richtige Form wächst. Küng sagt:

«Der Glücksklee darf nicht in die Höhe schiessen, sondern muss kurz und gleichmässig bleiben. Um das zu erreichen, behandeln wir die Pflanzen und stellen sie nicht zu weit auseinander.»

Dölf Küng zeigt eines seiner Glückstöpfli mit vierblättrigem Klee und einem Kaminfeger mit Leiter. Bild: Tobias Garcia

Nicht verwandt mit hiesigem Klee

Der Glücksklee, der im Fachjargon Oxalis deppei genannt wird, ist mit dem Klee, der auf den hiesigen Wiesen zu finden ist, nicht verwandt und wächst aus Zwiebeln. Zu Beginn des Novembers waren Küng und sein Team mit dem Ansetzen von über zwei Millionen Zwiebeln beschäftigt – während in die kleinen Töpfe die kleinen Zwiebeln kamen, waren es in den grösseren Töpfen die grossen Zwiebeln. «Je grösser die Zwiebel ist, desto grösser werden die Blätter», erklärt der Gärtner.

Dieses Jahr gab es mit der Lieferung ebendieser Zwiebeln aus Holland allerdings ein Problem. «Im Juni bekam ich einen Anruf, dass ich dieses Jahr ausschliesslich grünen Glücksklee bekomme», sagt Küng. Eigentlich verkauft die Gärtnerei ausschliesslich den Glücksklee mit brauner Mitte, der aus dem grünen Glücksklee, der nur eine ganz feine braune Markierung aufweist, gezüchtet wurde. Letztlich kam es aber doch zu keinem Lieferengpass, was dazu führte, dass die Gärtnerei dieses Jahr ausnahmsweise den grünen als auch den in der Mitte braun gefärbten Glücksklee im Angebot hat.

In seinem Treibhaus hegt und pflegt er seine speziellen Pflanzen. Bild: Tobias Garcia

«Unsere Glücksklee sind mit Langzeitdünger ausgestattet und können bei der richtigen Pflege bis zu Ostern halten», sagt Küng. Konkret bedeutet dies: die Pflänzchen nicht zu viel giessen. Der leidenschaftliche Gärtner sagt:

«Es ist besser, wenn der Glücksklee einmal zu trocken hat und die Blätter hängen lässt. Dann kann man nachgiessen. Viel ungünstiger ist es für die Pflanze, wenn sie im Wasser ertrinkt.»

Während im Gewächshaus noch der letzte verbleibende Glücksklee steht, ist Küng schon wieder mit der Bestellung für den nächsten Winter beschäftigt. Bereits im Herbst wurden die entsprechenden Zwiebeln geerntet. «Gärtnern geht immer», sagt der 73-Jährige verschmitzt. «Ich werde auf jeden Fall weiterhin Glücksklee anziehen.» Der Glücksklee hält den Gärtner bereits seit 1982 jeden Winter auf Trab.