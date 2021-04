Zum Gedenken Statt Premiere des neuen Projekts: Gedenkfeier für Frauenfelder Musiklehrerin In der Methodistisch-Evangelischen Kirche Frauenfeld trommelten am Samstag drei Frauen zu Ehren der Musikerin Sibylle Raths.

Das Trommel-Ensemble Goraiko bei der Premiere von «Glauben-Kunst». Bild: Christof Lampart

Anfangs April starb – unerwartet und auf eine tragische Art und Weise durch einen Unfall – die bekannte Musikerin Sibylle Raths, welche seit Jahrzehnten an der Jugendmusikschule Frauenfeld unterrichtete und darüber hinaus mit ihrem fernöstlichen Trommelensemble «Goraiko» (japanisch, «Das kommende Licht») in der ganzen Ostschweiz musikalisch für Furore sorgte. Raths war ein Mensch, der immer gut gelaunt und voller ansteckender Energie durchs Leben ging. Wer einmal unter ihrer Anleitung trommeln durfte, wie auch der Schreibende, weiss davon zu erzählen. Oder wie eine Bekannte am Samstagabend bei der «Glauben-Kunst»-Premiere in der Kirche sagte:

«Sibylle war immer so positiv und stand mit beiden Beinen im Leben».

«In Gedanken an Sybille heute zu feiern»

Dazu gehörte, dass sie auch immer wieder gerne neue musikalische Projekte anriss und auch dort Verbindungen herzustellen suchte, wo sie einem nicht unbedingt sofort ins Auge sprangen. «Glauben-Kunst», war ein Projekt, bei dem Raths mit Feuer und Flamme dabei war. Den Eindruck gewann auch die Pfarrerin Nicole Becher von der Evangelische-Methodistischen Kirche Frauenfeld: «Wir kannten uns vorher nicht, hatten aber einen ganz herzlichen Kontakt per E-Mail, der weit über die übliche Besprechung hinausging.»

Dass kurz überlegt wurde, den speziellen Gottesdienst unter diesen Umstanden abzusagen, ist verständlich. Dass es nicht getan wurde, dürfte im Sinne Raths gewesen sein. Das ordnete auch Becher so ein: «Ich weiss, dass sie bei Gott geborgen ist. Ich weiss, dass sie jetzt fehlt. Wir haben überlegt, ob wir absagen sollen, doch haben wir uns dafür entschieden, in Gedanken an Sibylle zu feiern».

Ein Oktopus mit nur sechs Armen

Dass sie dennoch sehr fehlte, wurde besonders bei einem Stück der drei für diese Aufführung verbliebenen «Goraiko»-Trommlerinnen Livia Hess, Carine Neier und Claudia Lüthi Hess mit dem Namen «Oktopus» deutlich. Denn ein Tintenfisch hat ja eigentlich acht Arme. «Es war für uns schon eine Herausforderung, sowohl mental als auch spieltechnisch, denn wir mussten dieses Stück, übrigens eine Komposition von Sybille, auf drei Personen hin anpassen», erklärte Lüthi Hess, welche mit Raths «Goraiko» leitete. Die Trommlerinnen harmonierten zudem mit der Flötistin Irene Züst, welche auf der japanischen Querflöte, als auch auf der Panflöte spielte.