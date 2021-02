Zum gedenken Ernst Müller, erfolgreicher Akkordeonist vom «Echo vom Hemberg» Am am 13.Januar 2021 ist Ernst Müller verstorben. Der Landwirt und Musiker führte zusammen mit seiner Frau das Gasthaus Frohwies in Hemberg, das durch ihn zu einem bekannten Treffpunkt für die Ländlermusik wurde.

Ernst Müller. Bild: PD

Ernst Müller wurde am 24. November 1939 als zweites Kind der Eheleute Ernst Friederich und Hulda, geborene Ryhner, im «Frohwiesstöbli» Hemberg geboren. Seine Eltern führten die Sommerwirtschaft Frohwies und bewirteten sehr viele Kurgäste. Zusammen mit seiner älteren Schwester Heidi und seinen jüngeren Schwestern Amalie und Dorli durfte er eine schöne Kindheit erleben. Seine gesamte Schulzeit verbrachte er im nahe gelegenen Schulhaus Bächli. Sein Konfirmationsspruch vom 25. März 1956 in der Kirche Hemberg, «Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist», war für ihn sehr prägend.

Bereits als Kind wollte er Klarinette spielen lernen, aber sein Musiklehrer Jakob Wäspe aus Wattwil konnte den Vater dazu überreden, dass das Akkordeon in einer Gaststube passender sei. Das war für Ernst, der sehr musikalisch war, goldrichtig, denn schon bald folgte die Eigenkomposition «Em Theo z’lieb». Das Musizieren und das Singen nahm von Jahr zu Jahr immer mehr in seinem Leben neben seiner täglichen Mitarbeit im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb einen festen Bestandteil ein. Obwohl es nicht immer urchig sein musste, gehörten doch einheimische Lieder von Lehrer Edelmann «Im Bendel obe isch es luschtig»; im «Toggenburger Ländli» oder ein Neckertaler Zäuerli zu seinem Repertoire.

Eine «Stobe voll Goofe»

In den Jahren 1958/1959 besuchte er die landwirtschaftliche Schule in Flawil und war damit gut gerüstet für die Übernahme eines eigenen Pachtbetriebes im Jahr 1962. Gleichzeitig gründete er mit Frieda Raschle, ebenfalls vom Bächli, eine eigene Familie. Schon bald wuchs die Familie mit Esther (1962), Ernst (1964), Ulrich (1967) und Amalie (1969) erfreulich heran. Nach einem Unterbruch folgten 1976 Regina, 1979 Christian, 1983 Peter und 1985 Frieda. Damit war eine «Stobe voll Goofe» komplett und er komponierte dazu den passenden Ländler, der bis heute noch im Wunschkonzert von Radio DRS sehr beliebt ist.

Im Jahr 1974 übernahm er mit seiner Ehefrau nebst dem landwirtschaftlichen Betrieb auch das Gasthaus Frohwies. Im Jahr 1961 begann seine Musikkarriere. Zusammen mit Ernst Hinterberger und Hermann Bösch erfolgte der erste Auftritt mit dem Ländlertrio Hemberg. Als junger Musikant begleitete er die Trachtengruppe Bächli, der seine Frau Frieda als begeisterte Trachtentänzerin angehörte, anlässlich verschiedener Kursabende.

1962 entstand aus dem Ländlertrio die Kapelle Echo vom Hemberg. Hermann Bösch war Bassist und die eigene Schwester Amalie begleitete am Klavier. Mit Willi Valotti und Walter Alder ergänzte sich das Quartett mit namhaften Musikern. Die «Frohwies» wurde zu einem bekannten Treffpunkt für die Ländlermusik. Spuren seines musikalischen Wirkens hinterliess unter anderem die CD-Präsentation «Musig chunnt vo Musig» in Zusammenarbeit mit dem Roothuus in Gonten, wobei er tief berührt allen Mitwirkenden nicht genug danken konnte.

Sohn und Schwiegertochter übernahmen Betrieb

Ein schwerer Schicksalsschlag traf ihn am 20.August 1996 mit dem plötzlichen Tod seiner geliebten Ehefrau Frieda. Mit verschiedenen Angestellten und Aushilfen führte er den Betrieb weiter bis Ende 2003 und anschliessend übernahmen sein Sohn Christian und seine Schwiegertochter Monika Betrieb und Gasthaus im bisherigen Stil weiter.

Nebst seinen vier jüngsten Kindern, denen er gerne «Guet Nacht»-Geschichten wie zum Beispiel «Der Fuchs von der Brandhöchi obe abe» erzählte, erfreute er sich an seinen 14 Enkelkindern. Im Jahr 2007 lernte er Hilda Züger aus Horgen kennen, mit der er gerne kulturelle Anlässe und Ländlerfeste besuchte. Die letzten Jahre fand er liebevolle Aufnahme im Wohnheim Aemisegg und besuchte ab und zu seine Kinder in der näheren Umgebung. Weil seine Kräfte vor wenigen Monaten immer mehr nachliessen, konnte er ins Seniorenheim Brunnadern umziehen und durfte am 13.Januar 2021 in Anwesenheit seiner Liebsten friedlich einschlagen. Er ruhe in Frieden.