ZUM GEDENKEN Er wirkte als Schulinspektor, Organist und Familienmensch: Zum Tod von Klaus Lüthi-Thalmann aus Pfyn Kürzlich ist mit Klaus Lüthi-Thalmann (24.8.1936 bis 21.2.2021) eine Persönlichkeit der Thurgauer Kirchenmusik und ein Pionier der Oberstufe verstorben.

Klaus Lüthi-Thalmann. Bild: PD

Seine erste Stelle fand Klaus Lüthi-Thalmann im Jahr 1957 in Pfyn, wo vor allem ein Organist gesucht wurde. Schule und Kirchenmusik waren bei ihm in besten Händen. In der paritätischen Kirche fanden die Gottesdienste beider Konfessionen nacheinander statt. Oft spielte er für beide Anlässe. Er nannte das «Durchorgeln für Freund und Feind». Seine Liebe galt der Gregorianik. Die Choralschola St.Nikolaus leitete er 30 Jahre lang. Als Pensionierter betreute er zusammen mit der Dirigentin Regula Raas das Senioren-Orchester. Seine Rolle definierte er selbst: Ich halte das Orchester zusammen.

Im Jahr 1976 zum Schulinspektor ernannt

Klaus Lüthi-Thalmann war ein Pionier der Oberstufe und wurde 1976 zum Schulinspektor ernannt. Das Eigenartige an diesem Amt wurde ihm bei einem seiner ersten Schulbesuche bewusst. Eine Erstklässlerin hatte ihn schon einige Zeit verstohlen gemustert und sich ihre Gedanken gemacht. Schliesslich konnte sie ihre Neugier nicht länger bezwingen und fragte ihn:

«Muesch du nöd go schaffe?»



Grosse Unterstützung erfuhr Klaus Lüthi-Thalmann durch seine Frau Verena, ebenfalls Lehrerin und begehrte Kursleiterin in der kantonalen Lehrerinnenausbildung. An der Schweizerschule in Lima boten beide während Jahren eine intensive Fortbildung an, auch den peruanischen Lehrkräften. In der Familie durften vier Töchter in Harmonie aufwachsen. Später konnte man sich über drei Enkelkinder und eine Urenkelin freuen. Klaus Lüthi-Thalmann war ein Gesellschaftsmensch, brachte gern Leute zusammen, hielt Beziehungen aufrecht, wenn sie einzuschlafen drohten. Am meisten genoss er einen guten Jass.



Am Schluss Palliative-Care

Im Mai 2020 meldete er, dass er an Krebs erkrankt sei. Letztmals trafen wir uns im Oktober, mit einer Gehhilfe hatte er 500 Meter zurückgelegt. Dann brach er die Spitalbehandlung ab und wünschte die palliative Hilfe des Hausarztes. Neben der Spitex war es der wunderbare Einsatz seiner Familie, der ihm das Sterben zu Hause ermöglichte: Während Verena am Tag für ihn da war, übernahmen die Töchter im Turnus die Nachtwache. Viele werden Klaus Lüthi-Thalmann vermissen.