Zum Gedenken Er hat 35 Jahre lang die Kreuzlinger Finanzen verwaltet: Notker Brandes ist im Alter von 97 Jahren verstorben In seiner Freizeit war Notker Brandes war ein leidenschaftlicher und engagierter Sportschütze. Unter anderem war er wesentlich an der Gründung Sportschützen Kreuzlingen beteiligt.

Notker Brandes (1923 bis 2021). Bild: PD

Am 4. Januar 2021 hat uns Notker Brandes, eine in der Stadt Kreuzlingen und in Schützenkreisen geschätzte Persönlichkeit, im hohen Alter von 97 Jahren für immer verlassen. Notker Brandes ist in Berg SG geboren und hat als vierjähriger Bub den Tod seiner Mutter erleben müssen. Bei seinen Grosseltern hat er dann bis zu seiner Lehrzeit eine schöne und glückliche Jugendzeit verbracht. Bei einer Textilfirma in St.Gallen absolvierte er die kaufmännische Lehre.

Bereits in dieser Zeit packte ihn die Faszination des Schiesssports, war er doch bei den Militärschützen Berg SG als 21-Jähriger im Vorstand und besuchte den Schützenmeisterkurs. In den Jahren 1945 bis 1953 war Notker in Betrieben der Obstverwertung und Weinkelterei in Wittenbach und Winterthur tätig. Der Ehe mit Louise Wobmann, geschlossen am 29. Juli 1950, entsprangen drei Söhne und eine Tochter.

Vollamtlich für die städtischen Finanzen verantwortlich

Ziemlich genau zum 30. Geburtstag trat er seine Lebensstelle bei der Stadtverwaltung in Kreuzlingen an. Die ersten drei Jahre war er Buchhalter bei den technischen Betrieben und Stellvertreter des Gemeindebuchhalters. Ab 1956 bis zu seiner Pensionierung am 30. November 1988 war Notker Brandes vollamtlich für die Verwaltung der Finanzen der Stadt Kreuzlingen verantwortlich. Dies beschrieb er selber, als eine schöne und glückliche Zeit am Arbeitsplatz und im Beruf.

In Kreuzlingen konnte Notker Brandes seinem Hobby, dem Schiesssport, ausgeprägt frönen. Bei den Freien Schützen war er ein aktives Mitglied und während 33 Jahren deren Präsident. An der Gründung der Sportschützen Kreuzlingen 1961 war er ebenfalls wesentlich beteiligt. In all den Jahren legte er grossen Wert auf die Ausbildung der Jungschützen. Ich habe immer noch Bilder im Kopf, wie er im 50-Meter-Stand die Jugendlichen mit Leidenschaft betreute und unterstützte.

Ehrenpräsident des Veteranenbunds der Ostschweizer Sportschützen

Es ist nicht erstaunlich, dass nach seinem 60. Geburtstag sowohl der Veteranenbund der Schweizer Sportschützen (VSS) als auch der Veteranenbund der Ostschweizer Sportschützen (VOSS) bei ihm anklopften. In beiden Verbänden übernahm er während vielen Jahren Vorstandstätigkeiten: als Zentralkassier 16 Jahre beim VSS und als Präsident 14 Jahre im Ostschweizer Veteranenbund. Als Anerkennung seiner grossen Verdienste für den Schiesssport und seine kompetente und zuverlässige Aufgabenerfüllung wurde Notker Brandes Ehrenmitglied des VSS und Ehrenpräsident des VOSS.

In Kreuzlingen durfte ich Notker als liebenswerten, ruhigen und ausgeglichen Schützenkameraden kennen lernen. Seine Kompetenz und Weitsicht hat er mit der aktiven Unterstützung der Fusion der vier Kreuzlinger Schützenvereine im Jahr 2000 bewiesen. Als Ehrenpräsident des Schützenvereins Kreuzlingen hat er bis vor zwei Jahren die Mitgliederversammlungen besucht und war an den Aktivitäten unseres Vereins sehr interessiert.

Notker wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben und alle werden ihm als vorbildlichen Kameraden und Freund ein ehrendes Andenken bewahren. Den Trauerfamilien entbieten wir unser herzliches Beileid.