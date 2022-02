Zum Gedenken Eine Förderin der hauswirtschaftlichen Berufe im Thurgau ist verstorben: Elsbeth Hagenbuch wurde 90 Jahre alt Sie empfiehl als Berufsberaterin vielen jungen Frauen eine Ausbildung im hauswirtschaftlichen Bereich und lobbyierte geschickt im Hintergrund, sodass das neue Berufsbildungsgesetz von 1985 auch die Möglichkeit einer Hauswirtschaftsschule vorsah. Nun ist Elsbeth Hagenbuch aus Frauenfeld kürzlich verstorben.

Elsbeth Hagenbuch, 17. Januar 1932 bis 20. Januar 2022. Bild: PD

Mit Elsbeth Hagenbuch wurde eine grosse Schafferin mit viel Engagement für die hauswirtschaftlichen Berufe im Kanton Thurgau am 20. Januar in die Ewigkeit abberufen. Drei Tage zuvor konnte sie noch ihren 90. Geburtstag feiern. Als Berufsberaterin hat Hagenbuch viele junge Frauen beraten, einen soliden Beruf zu erlernen, zufrieden und unabhängig zu werden.

Die Haushaltslehre mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis war Hagenbuch sehr ans Herz gewachsen. Für eine fundierte hauswirtschaftliche Ausbildung, damals vor allem für junge Frauen, setzte sie sich vehement ein. Damals mussten die meisten Frauen Haushalt, Kinder und Berufsausbildung unter einen Hut bringen. Als Ehefrau eines Landwirtes und Mutter einer Tochter kannte sie die vielen Aufgaben nur allzu gut.

Sie lobbyierte im Grossen Rat für das Berufsbildungsgesetz

Die Haushaltslehre boomte, laufend mussten neue Schulorte gesucht werden, um alle Klassen unterbringen zu können. Mit der Koedukation, Unterricht auch für die Knaben in Hauswirtschaft und textilem Werken wurden die Schulräume überall knapp. Auch die land- und hauswirtschaftliche Schule Arenenberg platzte damals aus allen Nähten.

Politisch sehr interessiert wusste Hagenbuch, dass die Detailberatung zum neuen Berufsbildungsgesetz (BBG) im Grossen Rat auf der Traktandenliste stand. Nur hier konnte geregelt werden, dass der Kanton eine hauswirtschaftliche Fachschule führen kann. So überzeugte sie die junge Bäuerin Dorothe Glauser, kurz zuvor in den Grossen Rat gewählt, den Paragrafen 17 des neuen BBG zurückzuweisen und eine Ergänzung zu beantragen:

«Der Kanton kann eine Fachschule für hauswirtschaftliche Berufe führen.»

Am 4. November 1985 wurde das neue Berufsbildungsgesetz entsprechend angepasst in Kraft gesetzt. Und am 27. Mai 1989 durfte die Hauswirtschaftliche Fachschule in Weinfelden feierlich eingeweiht werden. Heute ist die Fachschaft Hauswirtschaft eine angesehene Abteilung des Gewerblichen Bildungszentrum Weinfelden. Wir sind Elsbeth Hagenbuch zu grossem Dank verpflichtet und werden sie in bester Erinnerung behalten.