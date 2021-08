Zum Gedenken Ein grosser Schaffer, dem nichts zu viel war: Frauenfelds alt Präsidialamtschef Hans Brunschweiler ist verstorben Brunschweiler wurde 76 Jahre alt. Er war mehr als «Mister Kufstein» und «Mister Tourismus». Ein Vierteljahrhundert lang prägte er die Frauenfelder Stadtverwaltung bei verschiedenen Themen. Und seine Liste ehrenamtlicher Verpflichtungen war lang.

Hans Brunschweiler Anfang 2006 an einer Pressekonferenz über die Fluglärmproblematik in der Region Frauenfeld.

Bild: Nana Do Carmo (20.Januar 2006)

Am 2. August 2021 hat das Herz von Hans Brunschweiler aufgehört zu schlagen. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er seinem Leiden erlegen. Wenn die Geburtsdaten eines Verstorbenen und der eigenen nur wenige Tage auseinander liegen, wie in unserem Fall, wirkt diese schmerzliche Wahrnehmung besonders stark. Über 25 Jahre enger Zusammenarbeit und viele gemeinsame Erlebnisse in der Freizeit haben uns verbunden.

Hans Brunschweiler erblickte am 9. April 1945 in Romanshorn das Licht der Welt. Er wuchs als Ältester mit seinen drei Brüdern in der Hauswartwohnung der örtlichen Kantonalbankfiliale auf. Schon als Schulbub zog ihn der Bodensee in seinen Bann. So blieb er bis zum Hinschied treues Mitglied des Yachtclubs Romanshorn. Nicht nur das Nautische, auch der öffentliche Verkehr interessierte den Jüngling. Er absolvierte eine SBB-Lehre als Stationsbeamter. Seine Fähigkeiten führten ihn später in die Privatwirtschaft, wo er sich in den verschiedensten Branchen Planungs-, Marketing- und Verkaufskenntnisse aneignete.

Rechte Hand von Stadtammann Hans Bachofner

An der Närrischen Sitzung 2002 der Narrengesellschaft Murganesen im Stadtcasino: Stadtrat Werner Dickenmann, Stadtrat Alfred Pernet, Stadtschreiber Thomas Pallmann und Präsidialamtschef Hans Brunschweiler.

Bild: Susann Basler (20.März 2002)

Für die Stadt Frauenfeld war es ein Glücksfall, als Hans Brunschweiler im Frühling 1985 in ihren Dienst trat. Als «rechte Hand» des Stadtammanns oblagen ihm zahlreiche Aufgaben, die den richtigen Umgang mit Menschen und eine hohe Arbeitsmotivation erforderten. Eigenschaften, die Brunschweiler ganz speziell ausgezeichnet haben. Als Bindeglied zwischen Vereinen und den Behörden, kulturellen und sportlichen Organisationen schaffte er sich einen grossen Bekannten-, ja, Freundeskreis. So war es selbstverständlich, dass er in vielen Organisationskomitees von grösseren Veranstaltungen, etwa dem Eidgenössischen Jodlerfest 1999 und zahlreichen anderen Festen, massgeblich mitwirkte.

Auch für die Städtepartnerschaft Frauenfeld-Kufstein hat sich Brunschweiler grosse Verdienste erworben. Bei der Begründung dieser Städtefreundschaft 1988 war er an vorderster Front dabei. Er pflegte die persönlichen Verbindungen, die zu Freundschaften über die Landesgrenze führten, bis in die letzten Jahre. So war er Gründungsmitglied des entsprechenden Trägervereins. Sein Engagement trug ihm nicht nur das Ehrenzeichen der Stadt Kufstein ein, sondern auch den eher scherzhaften Titel «Mister Kufstein».

Am Jahrhundertprojekt Bahnhof 2000 beteiligt

Hans Brunschweiler im Sommer 2008 an einer Pressekonferenz zur dritten Thurgauer Wandernacht und zum 100-Jahr-Jubiläum des Stählibuckturms.

Bild: Nana Do Carmo (3.Juni 2008)

Brunschweilers berufliche Erfahrungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs bewogen den Stadtrat Mitte der Neunzigerjahre, ihm auch die Oberaufsicht über den Stadtbus anzuvertrauen. So lag es auf der Hand, dass Brunschweiler – Chef des Präsidialamtes – massgeblich an der Abstimmungsvorlage über den Bahnhof 2000 und an der Realisierung dieses Jahrhundertprojekts beteiligt war.

Ein besonderes Steckenpferd in Brunschweilers beruflicher Laufbahn war die Arbeit für das regionale Tourismusangebot. Nebst der amtlichen Standort- und Wirtschaftsförderung unterstützte er das Verkehrsbüro im Nebenamt. Auch die beliebten Stadtführungen half er aus der Taufe zu heben, und bis in den Ruhestand führte er solche selbst durch. Bei seiner Verabschiedung aus dem Vorstand von Regio Frauenfeld Tourismus wurde er aufgrund seines langjährigen Wirkens als «Mister Tourismus» betitelt.

Eine lange Liste der ehrenamtlichen Verpflichtungen

Hans Brunschweiler an der Eröffnungsfeier der Thurgauer Frühlingsmesse 2002. Bild: Susann Basler (20.März 2002)

Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, Brunschweilers Einsatz für die Öffentlichkeit auf die Begriffe «Mister Tourismus» oder «Mister Kufstein» zu reduzieren. Er war in erster Linie ein grosser Schaffer, dem nichts zu viel war. Davon zeugt die lange Liste seiner ehrenamtlichen Verpflichtungen: langjähriger Präsident der Alfred-Ilg-Stiftung und des Supportervereins Frauenfelder Waffenlauf, Gründungsmitglied des Klubs Effort, Kassier der Shanty-Singers Steckborn.

Wenn auch seine Familie, seine Frau Erika und die Söhne Reto und Dieter mit den vier Enkelkindern, zuweilen etwas hinten anstehen mussten, war er doch ein liebevoller Gatte, Vater und Grossvater. Es mag den Hinterbliebenen Trost sein, dass Hans Brunschweiler im Gedächtnis seiner Weggefährten als der mustergültige «gute Kamerad» in Erinnerung bleiben wird.

* Der Autor dieses Nachrufs ist alt Stadtschreiber von Frauenfeld und war langjähriger Arbeitskollege des Verstorbenen.