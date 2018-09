Der Jugendtreff der Region Diessenhofen ist nach der Renovation ein Bijou Der Jugendtreff der Region Diessenhofen kann sich wieder sehen lassen - vor allem im Innenbereich. Grund genug für eine Party. Peter Spirig

Der Flipperkasten ist während der Eröffnungsparty am Samstagabend bei den Jugendlichen sehr beliebt. (Bild: Peter Spirig)

Zu finden ist der Treff, der sich dank grosser Arbeit im Innenbereich nun anders präsentiert und zu einem Bijou mutierte, im Güterschuppen beim Bahnhof Diessenhofen. Er erhielt unter anderem neue Farben, neue Bilder und eine veränderte Ausstattung.

Um all das bewundern, waren die Jugendlichen aus Schlatt, Diessenhofen und Basadingen-Schlattingen am Samstagabend zur Eröffnungsparty geladen. Angeboten wurden unter anderem Snacks und Drinks. Angeboten wurden aber auch heisse Sounds und zahlreiche Games.

Dabei sah es zu Beginn laut Teamleiter Jugendarbeiter Stephan Mayenknecht so aus, dass kaum Jugendliche kommen. Beim Augenschein kurz nach 20 Uhr waren aber zahlreiche Jungs und einige Girls auszumachen. Sie nutzten die Gelegenheit, ihre Musik zu hören, Spass beim Billard oder beim Billard zu haben. Andere genossen das Zusammensein oder nutzten die Gelegenheit um sich gemütlich auf dem Sofa, am grossen Tisch oder an der Theke sitzend miteinander, den Teammitgliedern oder der Präsidentin der Jugendkommission zu plaudern.

Von ihr – es handelt sich um Maya Bodenmann – war unter anderem zu erfahren, dass man noch einen Wunsch auf dem Herzen hat: Dass sich jemand aus den Reihen der Jungen bereit erklärt, die Anliegen und Ansichten der Jugendlichen in der Jugendkommission zu vertreten. Einen Jugendlichen hat man bereits gefunden – nun würde man gerne noch eine Jugendliche begrüssen können.

Immer wieder war auch zu beobachten, dass Erwachsene vorbei gingen und neugierig in Richtung Treff schauten. Hätten sie rein geschaut, hätten auch sie vielleicht den Wunsch gehabt, nochmals so jung zu sein.