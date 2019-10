Zugvögel, Malerei und schöner Wohnen bei der Steckborner Volkshochschule Nach den Herbstferien beginnt die neue Saison der Volkshochschule Steckborn mit einem Vortrag zu Carl Roeschs Tagebücher.

Der Untersee (im Bild beim Ermatinger Horn) ist ein beliebtes Überwinterungsgebiet für Zugvögel. (Bild: Andrea Stalder)

(red) Dieser Tage haben die Mitglieder der Volkshochschule (VHS) Steckborn das Semesterprogramm 2019/2020 erhalten. Die neue Saison beginnt gleich nach den Herbstferien am Donnerstag, 24. Oktober, mit dem ersten Anlass unter der Überschrift «Aus den Tagebüchern von Carl Roesch (1884 bis 1979)». In ihrem Vortrag mit Lesungen berichtet Historikerin Tildy Hanhart aus Zürich über den bekannten Thurgauer Maler aus Diessenhofen, seine Kunst und Reisen. Die Referentin hat aus dem Zeitraum von 1918 bis 1972 fünfundzwanzig Tagebücher von Carl Roesch transkribiert.

Jeweils donnerstags im Hubschulhaus

Die von der Volkshochschule Steckborn angebotenen Anlässe sind öffentlich zugänglich, sie finden normalerweise – Exkursionen ausgenommen – in der Aula im Hubschulhaus an der Frauenfelderstrasse 8 in Steckborn statt. Die VHS-Anlässe zu verschiedenen Wissensgebieten beginnen jeweils donnerstags um 19.30 Uhr.



Als Auswärts-Termine organisiert die VHS eine Ausstellungsführung im Museum der Kartause Ittingen und einen Besuch mit Führung im Schloss Herdern. Hier einige der zwanzig Vortragstitel: Okkultismus, Lebensader Wasser, Zugvögel am Bodensee oder schöner Wohnen zu Zeiten der Kaiserin Eugénie. Die Vortragsreihe endet am 19. und 20. März 2020 mit einem Referat «Leben und Arbeiten» und einer Exkursion inklusive Führung im Schloss Herdern.