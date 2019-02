Thurgauer Züchter kastrierte über 2000 Ferkel ohne ausreichende Narkose

«In Wirklichkeit sieht ein Schwein nie ein Stück Wiese» – warum die intelligenten Nutztiere kein artgerechtes Leben führen dürfen

Ein normales Mastschwein in der Schweiz kann nie in der Erde wühlen oder im Schlamm suhlen, ihm stehen wenige Quadratmeter Betonboden zu. Dabei gibt es gute Beispiele von Freilandhaltung – nur will der Konsument den Preis nicht zahlen.