Q&A «Wir müssen mit einem unterdurchschnittlichem Rübenjahr rechnen»: Werkleiter Joachim Pfauntsch vor dem Kampagnenstart der Zuckerfabrik Frauenfeld Am Freitag startet die 92-tägige Kampagne der Zuckerfabrik in Frauenfeld. Werkleiter Joachim Pfauntsch ist zuversichtlich, dabei war das diesjährige Rübenjahr bis anhin kein einfaches.

Joachim Pfauntsch, Werkleiter der Zuckerfabrik Frauenfeld, inmitten von Zuckerrüben. Bild: Reto Martin

Joachim Pfauntsch hat ein gutes Gefühl. Vor dem Werkleiter der Zuckerfabrik Frauenfeld türmen sich die ersten, kürzlich angelieferten Biozuckerrüben auf. Er erklärt: «Die Maschinen sind für den Kampagnestart entsprechend gewartet und bereit für den Einsatz.» Auch die Probeläufe in der Fabrik seien vielversprechend verlaufen. Er ist zuversichtlich, auch wenn das diesjährige Jahr kein einfaches für die Zuckerrüben ist.

Wie viele Rüben werden in diesem Jahr verarbeitet?

Die meisten Biorüben sind bereits geerntet. Diese werden in den nächsten 16 Tagen zu 11’000 Tonnen Zucker verarbeitet. Nach etwas mehr als zwei Wochen folgt dann die Verarbeitung der konventionellen Rüben. Dabei werden in diesem Jahr voraussichtlich 761’000 Tonnen Zuckerrüben verarbeitet.

Werden Rüben aus Deutschland angeliefert?

In geringem Ausmass werden Rüben per Bahn aus dem süddeutschen Raum angeführt und zusammen mit den Bahnrüben aus Norddeutschland verarbeitet. Bei der Siloeinlagerung erfolgt jedoch eine strikte Trennung des aus den konventionellen Rüben entstandenen Mischzuckers gegenüber dem Schweizer Zucker. Doch aus den Rüben wird nicht nur Zucker hergestellt, sondern auch Futtermittel für Tiere, Dünger und Blumenerde.

Wie lange dauert die diesjährige Kampagne?

Die Kampagne dauert 92 Tage und sollte somit am 17. Dezember abgeschlossen sein.

Wie sieht die Ernte der Zuckerrüben bis anhin aus?

Die Rübenfelder der Landwirte stellen sich in diesem Jahr sehr uneinheitlich dar, viele Parzellen würden mit einem gut entwickelten Rübenkraut vielversprechend aussehen. Doch das ist nicht überall der Fall. An vielen Orten existiert ein hoher Anteil an braunen oder gelben Blättern. Das deutet auf faulige Rüben hin. Der Hauptgrund dafür: der langandauernde Regen.

Wie ist der diesjährige Zuckergehalt in den Rüben?

Proberodungen, die im August durchgeführt wurden, zeigen im Vergleich zu den letzten fünf Jahren, dass der Rübenertrag und der Zuckergehalt der Rüben unter dem langjährigen Durchschnitt liegen. Joachim Pfauntsch sagt: «Wir müssen mit einem unterdurchschnittlichem Rübenjahr rechnen.»

Welche Konsequenz hat der geringe Zuckergehalt?

Die Konsequenz davon könnte sein, dass im nächsten Jahr mehr Zucker importiert werden muss.

So viele Zuckerrüben werden für ein Kilogramm Zucker benötigt:

Gemäss dem Bundesamt für Statistik konsumierte 2019 eine Person pro Jahr 36 Kilogramm Zucker. Für ein Kilogramm Zucker werden 6,5 Kilogramm Zuckerrüben benötigt.

Silvan Ziegler. Bild: PD

Welchen Einfluss hat gutes Herbstwetter jetzt noch?

Joachim Pfauntsch sagt: «Das allgemein doch recht gut entwickelte Blattwerk und ein im Verhältnis zum Vorjahr niedriger Krankheitsdruck lassen allerdings hoffen, dass sich letztlich sowohl die Erträge als auch Zuckergehalte der Rüben bei ausreichend Sonnenschein noch zum Positiven entwickeln könnten.» Der Thurgauer Landwirt Silvan Ziegler wird seine ersten Zuckerrüben Mitte Oktober ernten und dann in der Fabrik abliefern. «Ich hoffe jetzt einfach auf einen goldigen Herbst.» Dann könnten seine Zuckerrüben noch weiter wachsen und auch der Zuckeranteil könnte sich noch erhöhen.