Zu Tisch Regional, frisch und laufend neue Ideen: Das Wasserschloss Hagenwil bezaubert mit Kreativität und Geschichte In historischem Gemäuer umsorgt von dienenden Geistern: Im Schloss Hagenwil darf sich der Gast für einige Stunden wie ein König fühlen.

Schlossherr und Geschäftsführer Andi Angehrn (links) und Küchenchef Markus Hödlmoser wollen die Gäste immer wieder aufs Neue überraschen. Bild: Hans Suter

Wer über die Zugbrücke des Wasserschlosses Hagenwil schreitet, mag sich an Vers 1112 «Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust ...» aus Goethes Faust 1 erinnert fühlen. Beim Betreten des Innenhofs des Schlosses fühlt man sich sogleich in zwei Epochen gleichzeitig: im Spätmittelalter und in der Gegenwart.

Das Wasserschloss Hagenwil in winterlicher Landschaft. Bild: Hans Suter

Erstmals wurde das Schloss Hagenwil 1264 im Zusammenhang mit einem Ritter Rudolf von Hagenwil erwähnt, wie 758 Jahre später auf der Website des Wasserschlosses zu lesen ist. Während der darauffolgenden Jahrhunderte besassen verschiedene Familien das Schloss als Lehen. In dieser Zeit blieb es nicht vor Plünderung und Verwüstung verschont. 1684 übernahm das Kloster St.Gallen das Schloss in Eigenverwaltung. Vier Jahre nach der Klosterauflösung 1802 erwarb der damalige Verwalter und Gemeindeammann Benedikt Angehrn das Schloss. Mittlerweile ist es seit 216 Jahren im Besitz der Familie, die es aktuell mit Andi und Melody Angehrn in der siebten Generation führt.

Der Lichterglanz zur Weihnachtszeit übt einen besonderen Reiz aus. Bild: Hans Suter

Heute ist das Wasserschloss Hagenwil ein beliebtes Ausflugsziel mit einem weit herum bekannten Restaurant. Veranstaltungen wie die Schlossfestspiele oder «Tatort Dinner» tragen das Ihre bei, indem sie die theatralische mit der kulinarischen Kultur vereinen. Doch auch ohne Theater ist die Küche unter Küchenchef Markus Hödlmoser ein veritables Spektakel. Hier trifft bauliche Geschichte auf moderne kulinarische Interpretationen klassischer und neuer Gerichte mit frischen und möglichst regionalen Produkten.

Kartoffel-Topinamburcremesuppe mit schwarzem Trüffel und Speckflûte. Bild: Hans Suter

Zum Studieren der Speise- und Weinkarte erhält der Gast nicht ein dickes Buch, sondern ein schlankes Tablet. Zu Beginn werden vom ausgesprochen umsichtigen Servicepersonal eine Butterzubereitung und Rapsöl aus der Region zu einem Brötchen nach Wahl gereicht. Es folgt die Qual der Wahl: das saisonale 4-Gänge-Menu mit Weinbegleitung (99 Franken pro Person) oder alles à la carte? Die Wahl fällt zwar auf à la carte, lehnt sich aber stark an das Menu an.

Geräuchte Entenbrust auf Bierfocaccia. Bild: Hans Suter

Die grosszügig getrüffelte Hagenwiler Kartoffel-Topinamburcrèmesuppe (13 Franken) ist wunderbar cremig und fein abgeschmeckt; das Gegenüber lobt die geräucherte Mörschwiler Entenbrust mit Trauben und Bierfocaccia (15 Franken) in den höchsten Tönen.

Als Hauptspeisen folgen einmal das Curry vom Steinerbrunner Biolamm mit Zubener Riesencrevette (34 Franken), dazu Rapskern-Ries und Gemüse, und einmal der Saibling vom Kundelfingerhof in einem kunstvollen Beilagenbouqet (37 Franken). Als süsse Abrundung folgen das Lebkuchenparfait mit Orangencarpaccio und Hafercrumble (13 Franken) und ein Zitronensorbet mit Hagenwiler Williams (12 Franken).

Saibling vom Kundelfingerhof. Bild: Hans Suter

Als Weingebleitung fällt die Wahl auf den Mas d'en Compte Tinto, ein kraftvoller und zugleich harmonischer Rotwein aus dem Priorat. Die Vielfalt in der Weinkarte ist bemerkenswert, bei den weissen wie bei den roten Gewächsen. Die Schwerpunkte liegen in ausgewählten einheimischen Provenienzen, aber auch anderen Landesteilen der Schweiz. Ergänzt werden diese mit sorgfältig ausgewählten Weiss- und Rotweinen aus Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal und vor allem Italien. Eine schöne Zahl an Weinen ist im Offenausschank erhältlich.

Das Lebkuchenparfait. Bild: Hans Suter

Sorbet auf Apfelringen mit Williams. Bild: Hans Suter

Mittagsteller: Geschnetzeltes nach Jägerart mit Gemüse und Spätzli. Bild: Hans Suter