Zu Tisch Entrecôte «Café de Paris»: Das Original aus der Genfer Rue du Montblanc in Weinfelden Das Gasthaus Eisenbahn in Weinfelden zieht die unterschiedlichsten Gaumen an. Der Grund: Das gastronomische Angebot orientiert sich stark an saisonalen Frischprodukten aus der Region und punktet mit Raritäten. Kann gut sein, dass am 14. September mit dem Beginn der Wildsaison das Entrecôte Café de Paris wieder für eine Weile von der karte verschwindet. Ebenso die Thurgauer Licorosso-Tomate.

Geschäftsleiter Reto Lüchinger setzt auf den harmonischen Dreiklang «frisch–saisonal–regional». Die Gäste schätzen es. Bild: Hans Suter

Das Thermometer zeigt an diesem letzten Abend im August frische 13 Grad an. Zu kalt für eine leichte Sommerspeise, aber noch nicht die richtige Stimmung für ein klassisches Herbstgericht. Im Gasthof Eisenbahn, ein in zweiter Generation geführter Weinfelder Traditionsbetrieb, wird die Sommerkarte gereicht. Das ist gut so, denn sie ist clever angepasst an die Launen des diesjährigen Sommers.

Auch ein einfacher Salat kann eine Augenweide sein. Bild: Hans Suter

Die Kunst der Fleischzubereitung: Küchenchef Reto Louis am Grill. Bild: Hans Suter

Je nach Witterung locken als Vorspeise ein grüner oder gemischter Salat (Fr. 8.50/9.50), ein Eisbergsalat an 1000 Island Dressing (Fr. 10.50) oder ein Vitello tonnato (Fr. 16.50). Eine wahre Rarität ist der Licorosso-Tomaten-Salat mit frischem Thurgauer Ziegenkäse und Kräutern (Fr. 14.50). Nicht weniger verlockend sind die Licorosso-Tomatencrèmesuppe (Fr. 11.50) und die perfekt abgeschmeckte Ottoberger Rieslingcrèmesuppe (Fr. 12.50).



Zubereitung von Cordon bleu für das Mittagesmenü: Professionelles Kochen ist auch perfekt durchorganisierte Teamarbeit. Bild: Hans Suter

Bei den Hauptspeisen kann man je nach Lust eine von drei Richtungen einschlagen: leicht, vegetarisch oder herzhaft. Den Fitnessteller mit frischen Salaten gibt es mit Märwiler Pouletbrust (Fr. 24.50), Schweinssteak (Fr. 27.50) oder gebratenem Waldforellenfilet aus dem eigenen Weiher (Fr. 33.50); die Forelle wird auch in einer Kräuterkruste auf Ofengemüse und Weinfelder Bratkartoffeln (Fr. 38.50) angeboten. Wer ein warmes vegetarisches Gericht bevorzugt, hat die Wahl zwischen Nilas Linsencurry aus gelben Linsen mit Kokosmilch (Fr. 25.50) oder Ofengemüse mit Bratkartoffeln und Schnittlauchsauerrahm (Fr. 24.50).



Eine neue Entdeckung: Bierwurst mit knackig-frischen Salaten. Bild: Hans Suter

Wer es herzhaft mag, wählt das Kalbsleber-Geschnetzelte mit Rösti (Fr. 33.50), das Thurgauer Rindsfilet mit Sommergemüse und Bratkartoffeln (Fr. 45.50), das Ministeak vom Märwiler Pouletoberschenkel (Fr. 29.50) oder die Lammrolle «Ragunan» (Fr. 33.50) des langjährigen Mitarbeiters Ragunan Thanabalasingam.

Geheimnisse der Fleischzubereitung: Qualität, Temperatur und Bratdauer, Gewürze. Bild: Hans Suter

Im «Salamander» wird das Entrecôte «Café de Paris» bei 300 Grad überbacken. Bild: Hans Suter

Förmlich ins Auge stechen aber das traditionelle Filet-Gulasch Stroganoff «Isebähnli» mit Reis (Fr. 39.50) und das 200 Gramm schwere Thurgauer Entrecôte «Café de Paris» mit Pommes frites. Diese beiden Gerichte sollen es sein! Das Gulasch ist zart und besticht mit der sämig-würzigen Sauce.

Ehrlichkeit, Qualität und Leidenschaft: Das Original-Entrecôte «Café de Paris», wie es 1930 von der Familie Boubierin Genf erfunden wurde. Das Geheimnis ist die Gewürzmischung für die Butter. Bild: Hans Suter

Der wahre Hit aber ist das Entrecôte Café de Paris vom gleichnamigen Restaurant an der Rue du Montblanc in Genf. Reto Lüchinger bestätigt: «Ja, wir haben das Originalrezept.» Nach diesem Mahl hat es nur noch Platz für ein Minidessert: Lavendelglace (Fr. 4.-) und Grüntee-Crème brûlée (Fr. 4.-).

Eine wahre Freude ist auch die gut kuratierte Weinkarte.