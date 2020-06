Zu schnell und zu laut: Kantonspolizei Thurgau zeigt rund hundert Autoposer wegen manipulierter Fahrzeuge an

Kantonspolizei St.Gallen führt Poser-Kontrollen durch – 18 Männer angezeigt und fünf Autos aus dem Verkehr gezogen

Am Samstag und Pfingstsonntag hat die Kantonspolizei St.Gallen in Gossau, Wil, Heerbrugg und in Rorschach diverse Autoposer kontrolliert. Fünf Autos wurden stillgelegt. 18 Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt.