Die katholische Kirche Rickenbach ist im Besitz einer Ikone Seit dem Anfang September hängt eine Ikone der Heiligen Verena in der katholischen Kirche Rickenbach. Sie war ein Geschenk einer israelischen Partnerpfarrei. Kürzlich hat sie ein griechisch-orthodoxer Priester geweiht. Miranda Diggelmann

Diese Ikone zeigt die Heilige Verena mit ihren zwei Attributen, einem Wasserkrug und einem Kamm. Das Heiligenbild ist seit Mai im Besitz der Kirche St. Verena in Rickenbach. (Bilder: Miranda Diggelmann)

Beim Betreten der katholischen Kirche St. Verena fällt sie einem sofort ins Auge: die Ikone der Heiligen Verena. Kräftig rote, blaue, grüne und allem voran goldene Farben zieren die Wand. Seit dem 1. September – als das Verenafest gefeiert wurde – hängt das Kultbild gleich links neben dem Eingang in der Rickenbacher Kirche.

Die Ikone war ein Geschenk einer arabisch-christlichen Gemeinde aus I’billin, Israel. Sabine Leutenegger, Bereichsleiterin Seelsorge erklärt:

«Unsere Gemeinde ist schon seit längerer Zeit mit der griechisch-orthodoxen Pfarrei befreundet. Wir pflegen einen regen Austausch – vor allem mit unseren Jugendgruppen.»

Jugendliche und später auch Mitglieder des Seelsorgeteams der katholischen Kirchgemeinde Wil in Rickenbach besuchten schon den Ort in Galiläa, ganz in der Nähe von Nazareth, und umgekehrt. Aus Anlass des diesjährigen Verenafests besuchte Father Saba, der Priester aus I’billin in Israel, die Kirche St. Verena. Der Pfarrer hielt eine Predigt und weihte die Ikone, die seine Gemeinde vergangenen Mai der Rickenbacher Kirche schenkte.

Von einer Ukrainerin hergestellt

Die Ikone der Heiligen Verena ist nicht etwa schon Hunderte von Jahren alt, sondern wurde speziell für die Kirche St. Verena angefertigt. «Eine Ikone malt man nicht, man schreibt sie», erklärt Sabine Leutenegger. Geschrieben wurde das Heiligenbild von der ukrainischen Ikonen-Schreiberin Tatiana Rada in der arabischen Stadt I’billin, aus der auch Father Saba stammt.

«Den finanziellen Wert einer solchen Ikone einzuschätzen ist schwierig, weil es ein Geschenk war», sagt Sabine Leutenegger. Klar ist jedoch, dass sie einen hohen ideellen und emotionalen Wert für die Kirche St. Verena hat. Sie sei nicht nur ein Zeichen der Freundschaft zwischen der Schweizer und der arabisch-christlichen Pfarrei, sondern ermögliche auch die Nähe zu Gott. «Ikonen werden zwar nicht angebetet, sind aber heilige Symbole, an denen sich die Leute festhalten können», sagt Leutenegger. Solche Symbole und Bilder seien ohnehin sehr wichtig und würden der Kirche gut tun.

Sabine Leutenegger, Bereichsleiterin Seelsorge der Katholischen Kirchgemeinde Wil in Rickenbach.

«Ich finde, dass wir heutzutage oft etwas zu sachlich und gefühlslos geworden sind in Bezug auf die Religion und die Kirche. Wir brauchen wieder mehr Sinnlichkeit», sagt die Seelsorgerin weiter. Genau solche Dinge, wie etwa eine Ikone oder beispielsweise auch Kerzen würden eine Kirche in jener Hinsicht lebendiger machen. Die Rückmeldungen der Kirchgänger seien bisher dementsprechend gut ausgefallen. «Die Leute sind ganz begeistert und berührt von der Ikone. Den Rickenbachern gefällt sie sehr.»

Von Ägypten nach Solothurn

Verena – heute die Heilige Verena – wurde um 260 nach Christus in Ägypten geboren und dort getauft. Später ging sie auf Wanderschaft, zuerst in Unterägypten, dann in Mailand und schliesslich gelang sie nach Solothurn. Dort soll sie ihre Tage mit Fasten, Gebeten und Psalmengesang verbracht haben.

Gewohnt hätte die christliche Jungfrau in einer Höhle, der heutigen Verenaschlucht. Verena hat sich damals unter anderem durch den Verkauf von Handarbeiten ernährt. Ausserdem soll sie Blinde und Besessene geheilt haben.

Wasserkrug und Kamm als Attribute

Weil die Heilige so viele Leute anzog, wurde sie später von den Römern verhaftet, kurz darauf jedoch wieder freigelassen. Nach diesem Vorfall flüchtete Verena zu einer Insel im Rhein. Auch dort half sie Kranken und Lahmen. Schliesslich starb sie 320 nach Christus in Zurzach.

Die Heilige Verena war für ihr soziales Engagement bekannt und wird deshalb auch heute noch mit einem Kamm und einem Wasserkrug – mit denen sie die Kranken gepflegt hat – dargestellt. Auch auf der Ikone, die heute in der Rickenbacher Kirche hängt, sind die zwei Attribute gut zu erkennen.