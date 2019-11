Für die Kinder: Zürcher Löwen erobern Thurgauer Eis

Am Swiss Ice Hockey Day vom Sonntag gastieren gleich sieben Profis des aktuellen NLA-Leaders in der Region. Topskorer Garrett Roe wird in Weinfelden erwartet. Auch die Spieler des HC Thurgau helfen mit, Kindern einen unvergesslichen Tag zu bescheren.