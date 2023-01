Sport Zirkusreifer Sport, der begeistert: Das 62. Neujahrs-Radballturnier in Frauenfeld An der 62. Auflage des Neujahrs-Radballturniers in Frauenfeld war die Stimmung wieder wie vor Corona.

Gespannt verfolgt eine Zuschauerin das Geschehen in der Rüegerholzhalle.

Zum Glück sind die Menschen Weltmeister im Verdrängen und geübt im Vorwärtsblicken, während die Rückschau auf Vergangenes meist weniger ausgeprägt vorhanden ist. Trotzdem waren die Unterschiede zwischen dem 61. (2022) und dem 62. (2023) internationalen Neujahrs-Radballturnier der Frauenfelder Radballer enorm.

Während man vor Jahresfrist noch einen Corona-Schnelltest machen musste, um ganz sicher zu sein, dass man niemanden ansteckte, und man als Erstes die Hygienespender in der Festhalle Rüegerholz sah, bot sich dieses Mal den Besuchern ein ganz anderes Bild. Dabei wäre es vermessen gewesen zu behaupten, dass die Leute aufgeatmet hätten, denn zu lange ist das Virus schon ein zunehmend endemischer Teil unseres Alltags.

Dafür brach sich am Wochenende ein älteres «Virus» in Frauenfeld ungehemmt seine Bahn: das des Radball-Fiebers. Und nicht nur zahlreiche Teams – vom kunstvollen Junioren-Kick bis zur perfektionistischen Zweirad-Akrobatik der aktuellen Weltmeisterschaft-Dritten auf Pfungen (Kanton Zürich) war alles dabei – traten gegeneinander an, sondern auch das, was im Sport wie das Salz in der Suppe ist, war wieder reichlich vorhanden: die Fans.

Die Supporter machten sich nicht nur bei der spannenden Strafstoss-Ausmarchung im Final des 1. Ligaturniers (Schöftland–Amriswil, 6 zu 5) am Samstagnachmittag bemerkbar, sondern auch bei vielen anderen gelungenen Aktionen. Wo vor zwölf Monaten aus Pandemie- gründen noch Mundschutz getragen und die Bitte geäussert wurde, nicht laut anzufeuern, war nun keine Zurückhaltung bei den Radball-Enthusiasten zu spüren. «Es ist jetzt endlich wieder so, wie es immer sein sollte», erklärte ein älterer Herr zufrieden.

Dass nicht jeder alle Regeln kennt – geschenkt. Dafür wird umso begeisterter in die Materie eingeführt, wer nachfragt. Während sich die Regel, wonach die Hände immer am Lenker und die Füsse auf den Pedalen sein müssen, einem schnell einmal von selbst erschliesst, ist anderes für den Laien nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Etwa der Umstand, warum ein Spieler, der soeben mit dem Fuss unerlaubterweise den Boden berührte, nicht sofort wieder ins Spielgeschehen eingreift. «Der muss zuerst die verlängerte Torlinie des eigenen Tores überqueren, bevor er wieder mittun darf», erklärt ein Veteran. Doch schon bald sind die Regeln nur noch Beiwerk, denn der schnelle Kick mit zahlreichen zirkusreifen Tricks auf den Rädern, die in dieser Halle vielen die Welt bedeuten, nimmt die Zuschauenden gefangen. Und zwar so sehr, dass man sich zeitweise wundert, dass Radball eine Randsportart ist.