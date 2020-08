Zeitgeschichte auf neuen Schienen: Die Museumsbahn verkehrt wieder zwischen Etzwilen und Singen

Bahn frei ab Mitte August: Auf Zeitreise mit der Museumsbahn Stein am Rhein – Etzwilen – Singen

Etliche Hürden und Hindernisse mussten bewältigt werden, nun ist es so weit: Am Sonntag, 16. August, wird die Museumsbahn Stein am Rhein– Etzwilen–Singen das erste Mal in den Bahnhof Singen einfahren.