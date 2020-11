«Wünschens-, aber nicht erstrebenswert»: Frauenfelder Stadtrat spricht sich im zweiten Anlauf erneut gegen den Bau eines Parkhauses bei der Badi aus Der Stadtrat von Frauenfeld musste nochmals über die Bücher hinsichtlich der Motion, die den Bau eines Parkhauses bei der Badi fordert. Jetzt liegt die Beantwortung vor, die ausführlicher ist, jedoch zum gleichen Schluss kommt.

Vogelperspektive auf das Schlossparkareal mit dem Hallen-, Frei- und Sprudelbad im Hintergrund. Bild: Reto Martin

Von einer auf elf A4-Seiten. Diese Erweiterung hat der Stadtrat hinsichtlich seiner Beantwortung auf die Motion vollzogen, nachdem er im ersten Anlauf im Gemeinderat einen Rüffel kassierte. Als «billigen Weg, der nicht sein darf», bezeichnete etwa CH-Gemeinderat Roland Wetli den Umgang des Stadtrates mit der Motion «Bau einer Parkierungsanlage im Rahmen der Erneuerung des Hallenbads» der Gemeinderäte Stefan Geiges, Susanna Dreyer und Christoph Regli (alle CVP) sowie der beiden alt Gemeinderäte Philipp Geuggis (FDP) und Michael Hodel (EVP).

In der neuen Beantwortung kurz vor der alles entscheidenden Volksabstimmung am 29. November zum Hallenbadneubau führt der Stadtrat weitere Details über die Beweggründe aus, weshalb er den Bau eines zusätzliches Parkhauses in unmittelbarer Nähe zum Hallen-, Frei- und Sprudelbad zwar als wünschenswert, aber nicht als erstrebenswert bezeichnet. Die Quintessenz aber bleibt dieselbe wie Mitte September: «Der Stadtrat beantragt Ihnen, die Motion für nicht erheblich zu erklären.»

Diese Visualisierung zeigt, wie das Hallenbad ab 2023 nach der rund zweijährigen Bauphase aussehen soll Bild: PD

Vergleich zu Situation in anderen Städten

Im Architekturwettbewerb sprach sich der Stadtrat bewusst für den Verbleib der zentralen Lage der Badi aus, dem auch die Mehrheit des Gemeinderates gefolgt ist. Deshalb könne die Badi vom Langsamverkehr und vom öffentlichen Verkehr gut erreicht werden. Und zum motorisierten Individualverkehr schreibt der Stadtrat in der neuen Beantwortung:

«Für den motorisierten Individualverkehr wird die Situation mit dem Neubau nicht besser, ist aber auch im Vergleich zur Situation mit anderen Städten noch immer ausreichend.»

Im Vergleich zu den Situationen in Winterthur, Wil, Weinfelden oder Kreuzlingen stünden in Frauenfeld viele Parkplätze zur Verfügung. Allerdings seien die Gehdistanzen etwas grösser, gesteht der Stadtrat ein.

Trotzdem spricht er sich gegen den Bau einer Parkgarage unter der jetzigen Badi aus, primär wegen der engen Platzverhältnisse und der Kosten. Trotz einem unterirdischen Wirrwarr an Werkleitungen würden die Platzverhältnisse direkt unter der neuen Badi den Bau von 80 Parkplätzen zulassen. Kosten dafür in Höhe von 3 bis 4 Millionen Franken (zirka 40'000 Franken/Parkplatz) stünden für den Stadtrat aber «in keiner Relation zum Nutzen». Die Variante für ein Parkhaus im Rahmen einer Überbauung, die auf private Initiative geplant ist, erachtet der Stadtrat auf Empfehlung von Fachleuten als «nicht sinnvoll».

Gegenüberstellung von Stärken und Schwächen

Vielmehr will der Stadtrat auf die bestehenden Parkplätze in der Umgebung fokussieren, so etwa auf den Hinteren Badiparkplatz mit 110 Parkplätzen und einer Gehdistanz von knapp 300 Metern. In einer detaillierten Analyse, die er für jede Variante gemacht hat, hebt er unter anderem folgende Stärken heraus:

Gegenüber einem Parkhaus deutlich geringere Investitions- und Betriebskosten,

Gegenüber einem Parkhaus tiefere Parkgebühren für die Badegäste

Verkehrliche Entlastung der Schlossmühlestrasse

Als grösste Schwächen bezeichnet der Stadtrat folgendes:

Längere Anmarschwege für Badegäste

Gegenüber dem Ist-Zustand Rückschritt betreffend Komfort und Kundenfreundlichkeit

Zusätzlicher Verkehr auf der Talackerstrasse durch parkplatzsuchende Autos

Mit einem finanziellen Bonussystem will der Stadtrat die Park- mit den Eintrittsbilletten für die Badi koppeln. «So könnten parkierende Badibesuchende von günstigeren Parktarifen profitieren», schreibt er. Ein Parkleitsystem will er unabhängig des Hallenbadneubaus im Nachgang zum Gesamtbild betreffend Agglomerationsprogramm prüfen, worüber noch in diesem Jahr informiert werden soll. Zudem will der Stadtrat die zukünftige Parkplatzsituation mit einem Monitoring im Auge behalten.