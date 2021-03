WOHNRAUM ZU KAUFEN

Das Restaurant Kreuz bietet noch bis sicher Ende März einen Take-away-Service an. «Dies ermöglicht uns, dem Personal wie beim ersten Lockdown weiterhin 100 Prozent des Lohnes zu zahlen», sagt Gastwirt Frank Brüllhardt, der die Liegenschaft 2012 erworben hatte. Im letzten Frühjahr dann gab er überraschend den Verkauf des Gasthofes bekannt, und dass damit das «Kreuz» für immer geschlossen bleibe. Der Grund dafür war eine unvermeidbare Totalsanierung des stattlichen Fachwerkhauses aus dem 18. Jahrhundert in den kommenden Jahren. Brüllhardt zog dem drohenden finanziellen Hosenlupf einen Neuanfang vor und fand mit dem Gasthof Löwen in Islikon eine neue Herausforderung. «Sobald der Bundesrat das OK gibt, dass Restaurants auch den Innenbereichs öffnen dürfen, werden wir den ‹Löwen› öffnen», sagt er und freut sich, dass das gesamte «Kreuz»-Team mitziehen will und übernommen werden kann. (bie)