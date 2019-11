Wohlige Ruhe und Gelassenheit am Greuterhofmarkt in Islikon Zum 14. Mal lockte am Wochenende der Greuterhofmarkt nach Islikon, der viel Genuss und Kunsthandwerk bot. Christof Lampart

Drei Tage dauerte der Event und dürfte an die 6000 Besucherinnen und Besucher angelockt haben. Und doch tauchte am Ende des Rundganges durch die verwinkelten, mit etlichen kleinen Zimmern versehenen Flügel und Geschosse des Greuterhofes mitnichten das Gefühl auf, einfach der Masse gefolgt zu sein.

Es waren zwar zweifelsohne viele Menschen unterwegs, doch weil viele kleine Zimmer die verschiedenen Kunsthandwerke wie zum Beispiel das Spitzenklöppeln, das Scherenschnittschneiden oder das Filzen von Wollartikeln beherbergten, wurden die einzelnen Stände vor zu grossem Andrang geschützt.

Wer an einem Raum vorbei kam, konnte einen schnellen Blick durch die offene Türe werfen und sich dann entscheiden, ob er weiterlaufen oder an Ort und Stelle ein wenig verweilen wollte. Und kaum hatte man einen Raum betreten, umschloss einen wohlige Ruhe und die Gelassenheit der unzähligen Ausstellenden.

Spieglein, Spieglein an der Wand: Ausstellerinnen unterhalten sich. (Bild: Donato Caspari)

Bärenfamilie mit Rosalie, Alexander und Salvatore

Da alle zum Verkauf angebotenen Artikel ein Mindestmass an Qualität aufweisen, waren kaum Stände auszumachen, an dem nicht mindestens ein paar Neugierige verweilten. Auch bei der Bären-Werkstatt herrschte Betrieb. Bären-Mami Helene Lingenhel sagte:

«Ich bin sehr zufrieden hier. Meine Bären stossen auf ein grosses Interesse und viele, welche schon in den Vorjahren hier waren, kommen extra wieder, um Hallo zu sagen.»

Die Weinfelderin gibt jedem ihrer aus 21 Einzelstoffteilen gefertigten Bären einen Namen. Sie heissen Alexander, Salvatore oder Rosalie. Letztere stellt ein Problem dar, gibt es sie doch gleich zweimal, wie ein Besucher bemerkte. Allerdings wird das Problem schnell behoben.

«Eine Sonja habe ich noch nicht; du hättest doch nichts dagegen, wenn ich der Bärin deinen Namen gebe?», fragt Lingenhel die Standnachbarin und Scherenschnitt-Künstlerin Sonja Höpli. «Mach du nume», lacht die Aadorferin – und wenige Sekunden später ist das Namenschildchen gewechselt und die Nottaufe vollzogen. Und die neue Sonja scheint so vergnügt vor sich hinzulächeln, wie es Rosalie wahrscheinlich nie konnte.

Eine Ausstellerin klöppelt. (Bild: Donato Caspari)

Ein Buchstabe benötigt mehrere Schichten

Staunend stehen derweil die Menschen vor den Buch-Kreationen von Elisabeth Heeb. Die Abtwilerin faltet Buchseiten dermassen genau, dass die Seiten am Ende Wörter bilden: Noel, Advent oder Glück prangen den Besuchern entgehen. Und jeder weiss sofort, dass es für so etwas nicht nur ganz genaues Arbeiten, sondern auch einiges an Berechnung braucht.

Zu dünne Bücher kann die Buchfalterin nicht gebrauchen, zu dicke aber auch nicht. Und vor allem keine Wörter mit vielen A, denn «für eine Schicht des ersten Buchstabens», sagt Heeb, «brauche ich drei Seiten und ein Buchstabe braucht etliche Schichten».