Bronze für Romeo Vidales Halbharten: Müllheimer Käser sahnt an der inoffiziellen Käse-Weltmeisterschaft in den USA ab

Der dritte Platz am diesjährigen World-Championship-Cheese-Contest in Milwaukee geht an «Michels der Heftige» von Romeo Vidale. Der 37-Jährige stammt aus Müllheim und leitet seit Anfang 2021 eine Käserei im luzernischen Neudorf.