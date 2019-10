Saisonschluss für Frauenfelder Flohmarktfreunde Das schöne Wetter bescherte am Samstag dem letzten Flohmarkt des Jahres im Frauenfelder Burstelpark viele Besucher. Andreas Taverner

Passt es bezüglich Farbe, Preis und Grösse? (Bild: Andreas Taverner)

Gleich am Eingang erregt der erste Stand Aufsehen. Dieser bietet für die vielen Besucher bereits Samichläuse, goldene Sterne, Musikdosen, Nippes an. Sein 70-jähriger Betreiber meint dazu: «Zuhause lagere ich noch weitere etwa 200 Kisten von diesen und anderen Artikeln.» Er rechnet kurz und kommt zum Fazit: «Ich könnte noch rund 20 Jahre am Flohmi solche und ähnliche Ware feilbieten.»

Wissen, was die angebotene Ware wert ist, zählt für Michi aus Bayern, wie er sich selbst nennt. Einen Franken bietet eine Interessentin für ein Willkommensschild für die Haustüre. «Nicht bei mir!», sagt Michi in energischem Ton. «Drei Franken sind nicht genug, schliesslich bezahle ich noch für den Platz 35 Franken.» Damit ist er erfolgreich. Die ältere Dame kauft ihm sodann ein Kaffeekuchenset für 20 Franken ab. Dass der Verkäufer ihr Teller und Tassen extra in Zeitungspapier einwickelt, damit nichts zu Bruch gehen kann, gehöre zum Service. «Die Leute kaufen nicht die Ware, sondern den Preis, der sehr günstig ist.»

An einem weiteren Stand entschliesst sich ein Herr, gleich ein ganzes Set an Bastelwerkzeug zu erwerben. Dieses eigne sich bestens zum Basteln, bemerkt er. Dazu erhält er umsonst noch Tipps von der Standbetreiberin. «Das ist das Schöne am Flohmi, ich kann schmökern und schauen, was mir gefällt», meint eine interessierte Kundin, die von Stand zu Stand geht.

Als die ersten Standbetreiber zusammenpacken, sieht darin Familie Furfaro, die an ihrem Stand von der DVD, über diverse Bücher bis zur LP von Helen Schneider ein breites Angebot feilbietet, ihre Chance. «Je eher die Standbetreiber ihre Stände zusammenpacken, desto eher bietet sich für uns eine gute Chance, unsere Ware noch zu verkaufen», lautet das Fazit der Familie.