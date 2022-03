Wirtschaft Pünktlich zum Gemeindejubiläum: In Fischingen findet wieder eine Gewerbeausstellung statt Heuer feiert die politische Gemeinde Fischingen ihr 50-jähriges Bestehen. Grund genug für das lokale Gewerbe, erstmals seit 2016 wieder sein Schaffen zu präsentieren.

Publikumsmagnet: 2016 verteilte Motorrad-Rennfahrer Tom Lüthi an der Fischinger Gewerbeausstellung Autogramme. Archivbild: Christoph Heer

Lange musste Fischingen auf eine Leistungsschau seines Gewerbes warten. Zuletzt 2016 stand in der Gemeinde eine Gewerbeausstellung auf der Agenda. Beim Kloster, im Rahmen des beliebten Jahrmarktes, präsentierten sich die einheimischen Gewerbetreibenden dem interessierten Publikum.

Die lange Pause seither ist indes nicht, wie so oft, Corona geschuldet. Vielmehr fand die Fischinger Gewerbeausstellung (Figa) seit ihrer Premiere 1994 stets eher im lockeren Rhythmus statt – zuletzt jedoch 2010 und 2016, wodurch sich durch die diesjährige Austragung bereits ein Sechsjahresrhythmus zu etablieren scheint.

Erstmals in Dussnang

Adrian Brühwiler

Fischinger Gewerbepräsident, im Figa-OK für die Kommunikation verantwortlich. Bild: PD

So steht nun in Fischingen am ersten Septemberwochenende (2.–4. September) wieder eine Figa an. Allerdings erstmals nicht im Dorf Fischingen, sondern in Dussnang auf der Schäfliwiese. «Wir brauchen schlicht mehr Platz», sagt Adrian Brühwiler im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Oberwanger Sanitärunternehmer ist Präsident des 2018 gegründeten örtlichen Gewerbevereins, betont aber, dass die Figa von einem eigenständigen neunköpfigen Organisationskomitee auf die Beine gestellt wird. Aber natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein. So ist Brühwiler im Figa-OK für die Kommunikation verantwortlich, OK-Präsident Hari Wagner wiederum ist auch im Gewerbevorstand aktiv.

Die früheren Fischinger Gewerbeausstellungen fanden jeweils beim Kloster statt. Diese Jahr reicht hier der Platz nicht. Archivbild: Donato Caspari

Der Umzug auf die Dussnanger Schäfliwiese ist nun einerseits der Grösse des Anlasses geschuldet. «Wir sind ausgebucht», freut sich Adrian Brühwiler. Rund 50 Gewerbetreibende stünden auf der Ausstellerliste. Andererseits steht Fischingen auch mitten in einem Jubiläumsjahr, die politische Gemeinde feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund soll die diesjährige Figa etwas ganz Besonderes werden. Das dafür benötigte extragrosse Festzelt hätte beim Kloster keinen Platz.

Das grosse Zelt erlaubt den Macherinnen und Machern auch die Neugestaltung der Gewerbeausstellung. «Wir haben uns für dieses Jahr etwas Neues einfallen lassen», sagt Adrian Brühwiler. Statt einem einfachen Rundgang, auf dem Besucherinnen und Besucher an Aussteller um Aussteller vorbeigehen, will man die ganze Ausstellung offener gestalten und so mehr Festcharakter erzeugen.

Brief an Fischinger Vereine geschickt

Diesen Festcharakter sollen auch diverse Beizli unterstützen. Für deren Betrieb, und für weitere Unterstützung, hat das Figa-OK im Februar alle örtlichen Vereine angeschrieben. «Wir hoffen wiederum, auf die tatkräftige und bewährte Unterstützung der Vereine zählen zu dürfen», steht unter anderem in dem Schreiben. «An Einsatzmöglichkeiten wird es auch diesmal nicht fehlen.» Tatsächlich bestehe zwischen Gewerbe und Vereinen eine gegenseitige Wertschätzung, erzählt Adrian Brühwiler weiter. Und in gewisser Weise auch eine gegenseitige Abhängigkeit. «Wir sind auf sie angewiesen, und sie auf uns. Das zeigt sich bei verschiedenen Gelegenheiten.»

Nach zweijähriger Coronazwangspause dürfte der Appell der Gewerbler, und auch der Gemeinde, sich für ein gemeinsames Fest zu engagieren, bei den Fischinger Vereinen wohl auf offene Ohren stossen.