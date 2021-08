Wirtschaft Gewappnet für Turbulenzen: Ab 2023 kommt Wängemer Käse aus einem Neubau Die Käserei Thönen und die Käsereigenossenschaft Wängi realisieren ein neues Reifungslager.

Godi Thönen (2. v. l.) nimmt mit Mitgliedern der Käsereigenossenschaft Wängi den Spatenstich vor: Werner Ammann, Beat Höpli, Hansjörg Walter und Markus Koller (Präsident). Bild: Isabelle Schwander

Die kontinuerlich gewachsene Nachfrage nach Appenzeller-Käse in würzigen Reifegraden, aber auch nach Spezialitäten wie «Hexentobelkäse» und «Wängemer Extra» hat den Milchkäufer Godi Thönen dazu motiviert, sich an eine Kapazitätserweiterung zu wagen.

Der Familienbetrieb Thönen hat die Perspektive, ab Frühjahr 2023 im Gewerbegebiet Murgstrasse in Wängi einen Käserei-Neubau mit Käsekeller zu beziehen. Nun erfolgte, im Beisein geladener Gäste, der Spatenstich, die Arbeiten sind in vollem Gange.

Godi Thönen Bild: Isabelle Schwander

Vom Neubau profitiere die Region, die 32 Milchproduzenten der Käsereigenossenschaft Wängi und das Dorf. «Wir stellen fest, dass unsere innovativen Landwirte bestrebt sind, die Milchproduktion voranzubringen und eine nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen», sagt Thönen. Ihre Premiumprodukte vermarkten sie sowohl im «Käselädeli» in Wängi wie auch über den Detailhandel.

Auch Export spielt inzwischen eine Rolle: So wird der «Goldhöhle-Käse», gemeinsam mit zwei weiteren Spezialitäten aus dem Alpenraum, als Assortiment an einen Wiederverkäufer in Deutschland exportiert. Die Dorfkäserei verarbeitet jährlich zirka 10 Millionen Liter silofreie Milch hauptsächlich zu rund 600 Tonnen Appenzeller-Käse. «Mit dem neuen Reifungslager wollen wir unsere Käse bis zur Vollreife selbst pflegen und so eine maximale Käsequalität erreichen», erklärt Thönen.

Ziel: Nachhaltige Wertschöpfung

Deshalb freut sich das Team der Käserei Thönen, dass die Käsereigenossenschaft Wängi nach Jahren der Vorbereitungszeit den ersehnten Käserei-Neubau realisieren kann. Markus Koller, Landwirt und Präsident der Käsereigenossenschaft Wängi, bezeichnete den Neubau denn auch als Generationenprojekt.

Die wichtigsten Partner für die Realisierung der neuen Käserei waren die Glib (Genossenschaft für landwirtschaftliche Investitionshilfen und Betriebskredite), Raiffeisenbank, die Gemeinde Wängi und die Thurgauer Milchproduzenten (TMP). Die TMP übernahmen die Sicherheiten gegenüber der Glib.

Für Thönen ist der Neubau kein Neuland, wie er betont. Es ist bereits das vierte Mal, dass er mit den Landwirten der Käsereigenossenschaft ein innovatives Projekt umsetzen darf. In Anbetracht der Grösse des Bauvorhabens ist Thönen davon überzeugt, dass die neue Käserei an gut gewähltem Standort für die Zukunft und gegenüber allfälligen Turbulenzen am Markt gut gewappnet ist. Auch nach Bezug des Neubaus fokussiere sich das betriebliche Ziel darauf, mit technologischen Vereinfachungen eine nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen.