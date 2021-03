Wirtschaft Eschliker Gemeinderat verkauft Land, Münchwiler Firma zieht um Der Münchwiler Sportartikelhändler Chris Sports AG kauft von der Gemeinde Eschlikon eine Parzelle im Industriegebiet Riet und wird darauf seinen neuen Firmensitz bauen.

Auf der nun verkauften Parzelle im Eschliker Industriegebiet Riet will der Sportartikelhändler Chris Sports AG 2023 seinen neuen Firmensitz beziehen. (Bild: Olaf Kühne)

(red) Anfang Dezember noch berichtet die Gemeinde Eschlikon von «fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen», nun kann sie bereits Vollzug vermelden: Sie hat der zurzeit in Münchwilen ansässigen Firma Chris Sports AG im Industriegebiet Riet rund 14'000 Quadratmeter Bauland verkauft. Das Unternehmen hofft, im Frühjahr 2022 mit den Bauarbeiten beginnen zu können und rechnet mit einem Bezug seines neuen Standorts ab Mitte 2023.



Bernhard Braun

Eschliker Interimsgemeindepräsident (Bild: ZVG)

«Wir sind glücklich darüber, dass wir mit der Firma Chris Sports AG einen Investor gefunden haben, der 90 hochstehende Arbeitsplätze nach Eschlikon bringt und ein nachhaltiges Projekt mit einem Fernwärmeanschluss, einer Fotovoltaikanlage realisiert und einen verträglichen Verkehr gewährleistet», sagt Vizegemeindepräsident Bernhard Braun. Für ihn und Gemeinderat Alexander Sigg, Ressort Hochbau, handelt es sich bei diesem Vorhaben um ein wichtiges Geschäft für die Politische Gemeinde Eschlikon. Seit vielen Jahren besteht in der Gemeinde ein Strategiepapier, welches festhält, wie mit dem gemeindeeigenen Bauland umgegangen werden soll.

Die beiden Vertreter des Gemeinderats halten fest, dass der Verkauf der Parzelle in der Kompetenz des Gemeinderats liegt und im Landkreditkonto der Gemeinde geführt wird. Der westliche und kleinere Teil der Parzelle wurde von der Gemeinde ursprünglich im Zusammenhang mit einem geplanten Gleisanschluss erworben und liegt im Industriegebiet Riet an der südlichen Grenze des Industrielandes, an der Fabrikstrasse 10.

Alexander Sigg

Eschliker Gemeinderat (Bild: ZVG)

Die ganze Situation sei für den Käufer eine vorteilhafte Lösung, entfällt doch ein langwieriges Verfahren. Im Verlaufe von viermonatigen Verhandlungen entschied sich der Gemeinderat einstimmig für den Verkauf. «Die Ansiedlungskriterien sind erfüllt und mit der Chris Sports AG konnten wir eine Zukunftsbranche gewinnen, die Langfristigkeit verspricht», freut sich Ressortleiter Alexander Sigg. Der Kaufpreis beträgt 4,8 Millionen Franken.



Die Firma Chris Sports AG besitzt gegenwärtig drei Standorte, einen in Münchwilen und zwei in Sirnach. «Mit der Inbetriebnahme des Neubaus in Eschlikon werden diese drei Standorte aufgehoben und unsere 90 Mitarbeitenden kommen hier hin», erklärt CEO Christian Bättig. Das Unternehmen wurde am 4. Oktober 1990 gegründet und ist heute schweizweit und im benachbarten Österreich tätig.