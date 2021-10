Wirtschaft Dort im Einsatz, wo’s zu gefährlich wird: Eschliker Kemaro AG feiert Jubiläum mit Referat des Robotik-Papstes Der Schweizer Robotikforscher Roland Siegwart sprach in Eschlikon über die zukünftigen Anwendungsbereiche von Robotern.

Robotikforscher Roland Siegwart referiert in Eschlikon. Bild: Christof Lampart

Vom Boulevard wird Roland Siegwart gerne als «Robotik-Papst» der Schweiz bezeichnet. Ein sehr bildhafter Vergleich, doch stimmt er wohl. Denn das Forschungsinteresse des Leiters des Autonomous Systems Lab (ASL) am Institut für Robotik und Intelligente Systeme (IRIS) der ETH Zürich ist gross: Der Entwurf autonomer mobiler Roboter inklusive Lokalisierung ist ebenso darunter wie auch – unter anderem - die Mensch-Roboter-Interaktion, Fortbewegungs-Konzeptionen im unwegsamen Gelände, mobile Mikroroboter, Landroboter in der Raumfahrt und Flugroboter.

Dass Siegwart am Mittwochabend in Eschlikon sprach, war dem Jubiläum und der Einladung der Kemaro AG zu verdanken; einer Unternehmung, die vor fünf Jahren gegründet wurde und sich auf die Entwicklung innovativer Reinigungsroboter für die Industrie spezialisiert hat.

Roboter erledigen die Drecksarbeiten

Für Siegwart steht fest, dass die Roboter auch in Zukunft dem Menschen «immer mehr schwere und dreckige Arbeit abnehmen werden, sodass wir uns der schönen Arbeit widmen können». Insbesondere in Umgebungen, wo es für den Menschen praktisch unmöglich werden wird, die gestellte Aufgabe zu bewältigen – zum Beispiel, wenn es gilt, senkrechte Wände hochzuklettern – sah Siegwart zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.

«Die Zukunft der Robotik liegt in unstrukturierten, dynamischen und gefährlichen Umgebungen ausserhalb der Produktionshallen.»

Die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten seien zahlreich: Suche und Rettung, Reinigung, Inspektion und Überwachung, aber auch in der Land- und Forstwirtschaft. Schon heute könne man mit Drohnen einen leichteren Überblick über die Felder haben, als sich das unsere Vorväter je vorstellen konnten. Dass gerade die fliegende Robotik in den letzten Jahren so grosse Fortschritte – sowohl bei der Forschung als auch beim Umsatz – gemacht habe, sei aber eigentlich nicht überraschend, denn «Roboter erfolgreich zum Fliegen und zum Einsatz zu bringen, ist relativ einfach, da es für sie, falls sie einmal in der Luft sind, kaum mehr Hindernisse in der Umgebung gibt», sagte Siegwart.

Noch lange kein Küchengehilfe

Anders sieht dies hingegen beim Einsatz auf dem Boden auf. Zwar sei es nicht allzu kompliziert, einen «Robo» zum Laufen zu bringen, aber um ihn komplexere Arbeiten ausführen lassen können, müsste er noch einiges lernen, denn:



«Unsere reale Welt ist sehr variantenreich».

Bevor Roboter also als «Service Roboter» taugten, müssten sie erst erlernen, wie sie mit unsicheren oder nur teilweisen Informationen umgehen und sie einzuordnen haben. Und das sei «sehr komplex», so Siegwart. Natürlich sei die Forschung daran, Lösungen für diese Herausforderung - Stichwort: intuitive Programmierung - zu finden, aber bis sich hier der Erfolg einstellt, wird es wohl noch etwas dauern. «Dass ein Roboter für Sie die Küche aufräumt, wird nicht so schnell der Fall sein. Denn während Bewegung und Navigation von Robotern heute schon gut gelöst sind, fehlt es ihnen dafür noch viele andere Voraussetzungen dafür wie zum Beispiel das Sehen, Spüren und Verstehen können», sagte Siegwart.