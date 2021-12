Parteipolitik Die Mitte Thurgau will der «schädlichen Polarisierung» eine «vernünftige Politik des Konsens» entgegenhalten «Wir wollen Kompromisse finden und Probleme lösen statt zu bewirtschaften», sagt Kantonalpräsident Paul Rutishauser. Nach dem Namenswechsel von CVP Thurgau zu «Die Mitte» Thurgau herrscht Aufbruchstimmung. Im Fokus stehen die Schwerpunktthemen Energie, Umwelt, Familie, Bildung und Wirtschaft.

Wollen Verantwortung übernehmen: Von links Flavia Scheiwiller, Christian Lohr, Paul Rutishauser, Brigitte Häberli-Koller, Gallus Müller und Carmen Haag. Bild: Tobias Garcia

Das Thermometer zeigt 2 Grad unter Null an. Die Parteiführung und die Spitzenpolitiker der Mitte Thurgau haben sich für ihre Jahresmedienkonferenz unter freiem Himmel zum Motto «Verantwortung» warm angezogen. Aus gutem Grund und an einem besonderen Ort: Hier beim Gasthaus Haldenhof inmitten der Kulturlandschaft von Ottoberg wurde am 1. September der Namenswechsel von CVP zu Die Mitte Thurgau gefeiert. Eine hölzerne Sitzbank und ein soeben neu gepflanzter Baum sind bleibende Zeugen.

Nun herrscht Aufbruchstimmung. «Die Mitte gibt sich das Ziel, mit ihrer Politik die Schweiz zusammenzuhalten, Kompromisse zu finden und Probleme zu lösen statt diese zu bewirtschaften», sagt Kantonalpräsident Paul Rutishauser. Die Mitte Thurgau sei bereit, Verantwortung zu tragen.

«Wir sind davon überzeugt, dass es im Thurgau eine starke Partei der bürgerlichen Mitte braucht, die der schädlichen Polarisierung eine vernünftige Politik des Konsenses und der sachgerechten Lösungen entgegenhält.»

Die Mitte will die AHV und die Umwelt schützen

Für dieses Vorhaben kann Rutishauser auf die junge Generation zählen. «Wir wollen uns für eine verantwortungsvolle Politik stark machen, die für den Kanton Thurgau und auch für die junge Generation die beste Lösung bringt», sagt Flavia Scheiwiller, Präsidentin der Jungen Mitte. Dazu sind die Jungen gut aufgestellt mit Petra Merz im Kantonsrat und Marc Rüdisüli als nationalem Präsident. Insbesondere die Altersvorsorge und ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt liegen Flavia Scheiwiller am Herzen.

«Wir setzen uns ein, damit endlich eine Reform der Altersvorsorge gelingen kann, der Generationenvertrag nicht an Ideologie scheitert und die Klimaziele von 2030 erreicht werden.»

Bei Ständerätin Brigitte Häberli-Koller rennt sie offene Türen ein. «Seit Jahrzehnten ist keine Reform mehr gelungen», beklagt sie. Auch der am Freitag in den eidgenössischen Räten beschlossenen Stabilisierung der AHV wehe ein starker Gegenwind entgegen.

«Die Linke hat das Referendum bereits angekündigt.»

Die Mitte hingegen nehme ihre Verantwortung wahr und wolle den Reformstau endlich beenden.

Für Nationalrat Christian Lohr bedeutet das auch, eine verantwortungsvolle Gesundheitspolitik zu machen.

«Ich wünsche mir, dass die eigene Gesundheitskompetenz jeder und jedes Einzelnen gefördert wird.»

So könne zwischen der Eigenverantwortung und der Solidarität wieder ein stärkeres Band entwickelt werden.

«Wir sind jetzt seit bereits eindreiviertel Jahren in der Ausnahmesituation wegen Covid-19», verdeutlicht Gallus Müller, Fraktionspräsident der Mitte Thurgau im Grossen Rat.

«Alle, die seit den letzten Wahlen Einsitz im Grossen Rat haben, hatten noch keine Sitzung in den ordentlichen Ratssälen.»

Im nächsten Jahr will sich die Fraktion vor allem für die Schwerpunktthemen Energie und Umwelt, Familie und Bildung sowie Wirtschaft einsetzen. Auch die Biodiversität gehöre dazu, was Regierungsrätin Carmen Haag freut. Die in Arbeit befindliche Biodiversitätsstrategie des Kantons Thurgau soll bis Ende 2022 verabschiedet werden können.