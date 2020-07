Wir vermissen Dich: Acht Gründe, wieso es bedauerlich ist, dass dieses Jahr kein Open Air Frauenfeld stattfindet 2020 ist die Grosse Allmend in Frauenfeld fast menschenleer. Europas grösstes Hip-Hop-Festival fällt aus. Und das ist schade, weil doch ganz Vieles fehlt. Seien es nette Polizisten, ein wenig Exzess oder Frauenfelder Stadträte am Twerken.

Bad in der Menge: das Konzert von Future am Open Air Frauenfeld 2019. Bild: Andrea Stalder

Bad-Boy Eminem. Bild: PD

Auch wenn es schon Musiker gab, die glaubten, Frauenfeld liege in Sweden statt Switzerland: Das OAF ist für die Stadt Standortmarketing erster Güte. All die Medienauftritte und die Internationalität. Die richtig grossen Künstler und die mit den richtig grossen Eiern/Eierstöcken kommen in die Thurgauer Kantonshauptstadt – und eben nicht nach Zürich. Würde Eminem gefragt, ob er Arbon am Bodensee kennt, würde er wohl etwas nicht Zitierfähiges antworten. Aber zu Bitchfield würde er sagen: «Nice Women, nice Ganja.»

Am Open Air 2017: eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau vor der Geländeöffnung unterwegs. Bild: Thi My Lien Nguyen

Polizei am grössten Hip-Hop-Festivals Europa: auf den Blick sicher nicht die grosse Liebe. Aber die Open-Air-Gänger wie auch die Kantonspolizisten wissen sich zu benehmen. Wer sich auf der Grossen Allmend an weichen Drogen gütlich tut, wird in diesen Tagen nicht mit einem Polizeimehrzweckstock runtergeknüppelt. Im Gegenteil: Die Gesetzeshüter stellen sich für Selfies zur Verfügung, zeigen ihre Handschellen her und bouncen manchmal sogar im Takt des Beats mit. Das sind richtig nette Polizisten.

Guter Stoff.

Bild: Sandra Ardizzone

Ein bitzeli Exzess muss doch einfach sein. Muss ja nicht 365 Tage im Jahr sein. Aber ohne Rüschli würde den vier Tagen auf der Grossen Allmend einfach der Swag fehlen. Ein paar alkoholische Getränke, ausnahmsweise auch schon vor dem Zmittag, und vielleicht noch weiche Drogen: Dann läuft der Motor. So werden auch sexuelle Kontakte (aber immer mit Gummi!) wahrscheinlicher. Und abends spielen dann die Hip-Hop-Veteranen von Cypress Hill und näseln «Hits from the Bong» durch den grünen Dunst.

Sieht fast so aus, als sei Stadtpräsident Anders Stokholm am Twerken. Bild: Reto Martin

Sie haben es nicht leicht, die Frauenfelder Lokalpolitiker. Darum seien ihnen die Von-Amtes-wegen-Besuche am Open Air absolut gegönnt. Alle Jahre wieder trifft man im VIP-Bereich das eine oder andere Mitglied des Stadtrats und des Gemeinderats an. Man darf mit Fug und Recht behaupten: Tanzende Politiker sind im Gegensatz zum Grossen Bürgersaal durchaus unterhaltsam. Wahrscheinlich hätte man auch heuer irgendwann noch Stapi Stokholm und Stadtrat Elliker beim gemeinsamen Twerken erspäht.

Das Youtube-Logo. Bild: PD

Wer am OAF war, aber sich aus gewissen Gründen nicht mehr daran erinnern kann, ob Sido am Donnerstagabend eine gute Show abgeliefert hat und Nicki Minajs Füdli wirklich so aussieht, hat Glück. Denn seit einigen Jahren werden die Online-Videoplattform Youtube und sämtliche Soziale Medien überschwemmt mit meist grottenschlecht gefilmten Smartphone-Videos. Oft sind es Konzertmitschnitte, bisweilen findet man mit «Open Air Frauenfeld 2019» aber auch Dinge, von denen man später schlecht träumt.

Open Air 2019: Menschenmassen am Mittwoch kurz nach Türöffnung. Bild: Andrea Stalder

Diese Menschenmassen sind einfach beeindruckend. Mittlerweile ist es schon fast Tradition, dass das OAF ausverkauft vermeldet. Zur Campingöffnung am Mittwoch trudeln schon die ersten 35'000 Besucher ein. Dann folgen drei Tage Programm mit jeweils 50'000 Eintritten täglich. 50'000: Das ist zweimal die Stadt Frauenfeld. Wenn dann nachts das letzte Konzert zu Ende geht, kann man sich einfach treiben lassen inmitten der Tausenden, die sich in Bewegung setzen. Achtung: Das ist nicht für Klaustrophobiker!

Wolfgang Sahli am Open Air 2019. Bild: Andrea Stalder

Wolfgang Sahli ist eigentlich Unternehmer und verkauft schnelle, schöne Autos. Als Verwaltungsratspräsident der First Event AG wirkt er aber auch als Open-Air-Capo. Sahli hat das Festival in der Grossen Allmend gerettet und 2004 mit dem Open Air Frauenfeld sowie dem klaren Fokus auf Urban-Sounds eine neue, erfolgreiche Ära eingeläutet. Er ist einfach ein kultiger Cheib, raucht viel und war schon mal Frauenfelder Obernarr. Nicht weniger ist er knallharter Geschäftsmann und hat ein ziemlich gutes OK, das ihn stützt.

Stylische junge Frauen am Open Air 2019. Bild: Andrea Stalder

Am OAF stolpern die Schönen und Stylischen über die Allmend. Jedes Jahr werden nationale Missen und Thurgauer Apfelköniginnen gesichtet. Auch bei Schlechtwetter ist es ein Schaulaufen. Denn es gilt, die neusten Modetrends zu präsentieren. Und wenn dann erst die Sonne scheint, entblättern sich die Besucherinnen bis auf ein paar letzte Stofffetzen, und die Besucher legen ihre Muskeln frei, um sich vor viel Publikum im Street-Workout-Park auf dem Festivalgelände zu betätigen. Eine Schau ist das.