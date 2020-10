«Wir stehen etwas unter Druck»: Für die Schulgemeinde Eschlikon steht bereits das nächste Bauprojekt an

Derzeit fordern gleich mehrere Bauprojekte die Eschliker Schulbehörde. Und das war in den vergangenen Jahren nicht anders. Die Sek-Erweiterung und -Sanierung im Bächelacker sowie die neue Sporthalle haben einen schwierigen demokratischen Prozess durchlaufen. Ende Jahr tritt nun mit Beat Müller jenes Schulbehördenmitglied zurück, welches diese Projekte in seinem Ressort Liegenschaften mitverantwortete. Neu will die Behörde diesen Bereich professionalisieren und sich selbst operativ entlasten. Deshalb hat sie eine Stelle als Leiterin oder Leiter Liegenschaften geschaffen und ausgeschrieben. «Wir haben bereits zahlreiche Bewerbungen erhalten», berichtet Schulpräsident Linus Köppel. Gesucht sei eine Person, welche idealerweise Erfahrung in der Bauleitung und im Facility Management vorweisen könne. (rsc)