Münchner Räterepublik: Revolutionäre Soldaten, zum Teil in Matrosenuniform, haben den Münchner Hauptbahnhof besetzt. Er wird als Stützpunkt der Roten besonders gesichert und abgesperrt. (Bild: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

«Wir hörten die ganze Nacht Kanonendonner» – Ein Amriswiler kämpfte in München Vor genau einhundert Jahren in München: Ein Thurgauer Kommunist unterstützt die bayerischen Revolutionäre beim Aufbau einer Räterepublik. Das Vorhaben endet blutig. Und bleibt eine wichtige Episode im Leben des Amriswilers. Inge Staub/Sheila Eggmann

Der Kaiser hat abgedankt, die Fürsten fliehen, die Monarchie ist am Ende. In deutschen Städten marschieren im Herbst 1918 Arbeiter zu Tausenden durch die Strassen. Auch die Schweiz wird angesichts von Teuerung und Versorgungskrise von einem regelrechten «Streikgewitter» überrascht. Die Arbeiterdemonstrationen finden hierzulande im November 1918 ihren Höhepunkt mit dem Generalstreik.

Er verstand sich als internationaler und revolutionärer Sozialist

Auch Josef Johann Bruggmann, aufgewachsen in Amriswil, ist dabei. Der Thurgauer schliesst sich den Streikenden in Zürich an. Der damals 27-Jährige gehört der sozialistischen Jugendbewegung an und versteht sich als «internationaler revolutionärer Sozialist» und Teil der Arbeiterbewegung.

Bruggmann, der sich mit den Ideen von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, den Leitfiguren der revolutionären Linken, identifiziert, zögert nicht lange, als er im April 1919 aufgefordert wird, gemeinsam mit einem «Franzosen» nach München zu fahren, um die bayerischen Genossen bei der Errichtung einer Räterepublik zu unterstützen.

Dort ringen Anhänger der Rätedemokratie und der parlamentarischen Demokratie wochenlang um die Macht. Der nach langem Tauziehen bestellten Regierung unter dem SPD-Mitglied Johannes Hoffmann gelingt es nicht, sich gegen die Rätegremien durchzusetzen. Zunächst rufen Intellektuelle und Anarchisten um die Literaten Ernst Toller und Erich Mühsam eine Räterepublik aus. Nach einer Woche treten Kommunisten, geführt vom Berufsrevolutionär Eugen Leviné an ihre Stelle.

Die Räterepublik in München In Russland entstehen bereits um 1917 Arbeiter- und Soldatenräte, welche eine wichtige politische Rolle im Land spielen. Das Modell bildet sich auch in anderen Ländern weiter, so auch in Ungarn. München ist ein Stück weit eine Fortsetzung auf diese Entwicklungen. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs im Herbst 1918 fällt das Deutsche Kaiserreich auseinander. Mit dem Sturz des letzten Bayerischen Königs Ludwig III brechen auch dort die staatlichen Behörden zusammen. Der Sozialist Kurt Eisner nutzt die Gunst der Stunde und ruft am 8.November 1918 einen Freistaat auf. Nur hundert Tage später fährt er miserable Wahlergebnisse ein und möchte zurücktreten. Auf dem Weg zum Landtag wird er von einem Antisemiten erschossen. Im April 1919 ruft der Zentralrat der Bayerischen Republik und der Revolutionären Arbeiterrat in München die Räterepublik aus. Berlin beschliesst gleichzeitig reichsweit die Demokratie. Der Räterepublik steht damit die Regierung Hoffmann gegenüber. Nach knapp vier Wochen unterliegt die Räterepublik der militärischen Übermacht der Reichsregierung. In den nachfolgenden Wochen werden rund 2000 vermeintliche oder tatsächliche Anhänger der Räterepublik verhaftet, zum Tode verurteilt oder unmittelbar ermordet.

Offiziere in den besseren Hotels gesucht

Erich Mühsams Frau Kreszentia nimmt die beiden Revolutionshelfer aus der Schweiz nach ihrer Ankunft in München in Empfang. Sie besorgt ihnen ein Quartier. Josef Johann Bruggmann wird zur Bekämpfung der Gegenrevolution zu Hotelkontrollen eingeteilt. Denn vor den Toren Münchens stehen die «Weissgardisten», also diverse rechtsextreme Freikorps und paramilitärische Truppen, rekrutiert aus desillusionierten Weltkriegssoldaten. Die meisten verstehen sich als «heimattreu» und deutschnational.

Bewaffnete Revolutionäre in den Münchner Strassen. (Bild: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

Er habe eine Reihe «verdächtiger Leute verhaften lassen», schildert Bruggmann seine Tätigkeit in später entstandenen Aufzeichnungen.

«Weil ich gewusst habe, dass Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von Offizieren verschleppt worden sind, bin ich scharf darauf gewesen, herauszufinden, ob Offiziere in den besseren Hotels sind.»

Er sei jeweils in die Zimmer gegangen und habe gerufen: «Tag, aufstehen, bitte.» Und wenn einer Achtungstellung angenommen habe, «habe ich mir gedacht, so du bist mir gerade der Rechte. Dann haben wir ihn geschnappt».

Dem Thurgauer gefällt nicht, was er in München erlebt: «Bei den Arbeitern habe ich wohl eine gewisse Kampfstimmung gesehen, aber keinen Enthusiasmus.» Auch findet er es eigenartig, dass bei Massendemonstrationen niemand singt.

«Ich war mich gewohnt von Zürich her, dass man während Demonstrationen Kampflieder gesungen hat.»

Er vermisst organisierte Kräfte.

Mit Mörsern auf Lastwagen gegen die «Weissgardisten»

Bruggmann erinnert sich, es sei beschlossen worden, den Hauptbahnhof zu stürmen, dort soll ein Nest von «Weissgardisten» gewesen sein. «Von allen Strassen ist man gekommen auf Lastwagen und mit Mörsern. Und während des Fahrens durch die Strassen hat man fortwährend die Lampen heruntergeschossen. Sodass der Anmarsch völlig im Dunkeln gewesen ist. Und dann hat man mit Mörsern in den Hauptbahnhof hineingeschossen, und nach einiger Zeit haben sich die Leute ergeben.» Die Freikorpsverbände werden wenig später von regulären durch die Reichsregierung in Marsch gesetzten Armee-Einheiten verstärkt.

Soldaten des Freikorps Werdenfels beteiligten sich an der Niederschlagung der Räterepublik. (Bild: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

Anfang Mai 1919 nehmen die «Weissgardisten» München ein. Dabei kommen 600 Menschen ums Leben, Hunderte Männer und Frauen werden verhaftet. Kreszentia Mühsam versteckt Josef Johann Bruggmann und den «Franzosen» in einem Gartenpavillon. «Dort hörten wir die ganze Nacht Kanonendonner.»

Die beiden Revolutionshelfer beschliessen, den Heimweg anzutreten. «Frau Mühsam hat sich verkleidet als nette Bourgeois … Wir sind dann geflüchtet durch den Englischen Garten wie ein Liebespaar. Frau Mühsam und ich Arm in Arm und der andere hintendrein.»

«Es war einfach eine unreife Geschichte»

Ausserhalb von München kaufen Bruggmann und sein Begleiter sogenannte Kriegsvelos. Damit fahren sie über Augsburg nach Friedrichshafen am Bodensee und von dort mit der Bahn bis Singen, wo sie illegal die Grenze überqueren.

Sein Fazit zur Münchner Räterevolution: «Es ist einfach eine unreife Geschichte gewesen.» Seinen Kampfgeist haben diese Erlebnisse nicht geschmälert. Am 13.Juni 1919 – so Bruggmann – «haben wir eine riesige Kundgebung gemacht auf dem Frauenmünsterplatz» in Zürich. An diesem Tag war Rosa Luxemburg, deren Leiche wenige Tage zuvor im Landwehrkanal gefunden worden war, in Berlin beigesetzt worden.

Bruggmann – der Revolutionär aus Amriswil

Die Thurgauer Jahre

Josef Johann Bruggmann wurde am 9. Januar 1892 in Amriswil geboren – als Sohn einer achtköpfigen Familie. Sein Vater war Stricker und starb an einer Lungenkrankheit, als Bruggmann ungefähr acht Jahre alt war.

«Meine Mutter stand da, mit sechs Kindern, in einem Bauerndorfe und war eigentlich in einer miserablen Lage», erinnert er sich später. Die Mutter gab Josef Johann in eine Familie im Toggenburg. «Die neue Mutter behagte mir gar nicht, sodass ich nach kurzer Zeit, vielleicht eineinhalb bis zwei Jahre, nach Hause kam.»

Von der Pflegefamilie, die sehr fromm war, wurde er angehalten, Altardiener im Kloster Magdenau zu werden. Er ging dort auch in die Schule, was ihm gut gefallen hat. Zurück im Thurgau musste er bei zwei Bauern mitarbeiten. «Und bei diesen Bauern hatte ich eine sehr gute Ernährung, welches die eigentliche Grundlage meiner guten körperlichen Konstitution ist.»

Als Entschädigung für seine Arbeit bekam die Mutter Obst, Kartoffeln und Holz. Bruggmann ging in Sommeri zur Schule, während des Winters den ganzen Tag, im Sommer zweimal einen halben Tag. «Die Arbeit bei den Bauern war streng. Um fünf Uhr auf, und wenn ich dann in die Schule kam, war ich schon in den Händen müde.»

Als Bruggmann «reif genug war», kam er in eine Schuhfabrik in Amriswil. «Meine Mutter hat mir bei jedem Zahltag zwei Franken gegeben, aber immerhin hat das noch gereicht, dass ich das erste Kino auf dem Jahrmarkt gesehen habe.»

Nachdem die Mutter wieder heiratete, einen Schneider, machte sich Bruggmann aus dem Staub. Zunächst lernte er bei einer Familie im Jura Französisch. Es folgten Wanderjahre im Hotelfach in der Schweiz, in Italien, in England und in Deutschland.

Die politischen Jahre

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs arbeitete Bruggmann in einem Hotel in Lausanne. Dort fing er an, sich politisch zu engagieren. «Ich war reif für die sozialistische Bewegung, das heisst, ich war damals Mitglied der sozialistischen Jugend.» Er initiierte eine Kampagne für einen wöchentlichen Ruhetag für die Hotelangestellten. Mit Erfolg.

Auf dem Place St.Francois verkaufte Bruggmann «La Feuille du Soldat», eine sozialistische Zeitung gegen den Krieg. An einer Jugendtagung lernte er Joggi Herzog kennen. Der kommunistische Politiker habe zu ihm gesagt: «Komm nach Zürich, wir brauchen jemanden, der agitatorisch tätig sein kann und der schreiben kann.»

In Zürich hatte er Mühe, sich Herzogs Gruppe «Forderung» anzuschliessen. «Die Forderung war mir zuwider. Ich habe gesagt, wir sind Sozialisten. Wir schrieben uns internationale revolutionäre Sozialisten.»

Bruggmann lebte mit Joggi Herzog und anderen in Zürich in «einem Kommunehaushalt». Während des Generalstreiks wurde er verhaftet und sass drei Monate im Gefängnis. 1919 ging er dann nach München. 1920 heiratete er in Zürich Elise Blunk.

Josef Johann Bruggmann gründete 1921 die Kommunistische Partei Schweiz mit. Fünf Jahre lang führte er das Sekretariat der Papier- und grafischen Hilfsarbeiter, er akquirierte Inserate für das kommunistische Blatt «Kämpfer». 1931 war er Mitbegründer und später Sekretär der Internationalen Arbeiterhilfe. Zwei Jahre lang leitete er die kommunistische Unionsdruckerei. 1937 arbeitete er in Paris für die Spanienhilfe.

Nach einer Phase politischer Abstinenz war Bruggmann in den 1960er-Jahren Mitarbeiter am «Vorwärts». Mit der neuen Sammlungsbewegung der Kommunisten in der Schweiz, der PdA (Partei der Arbeit), tat er sich schwer. 1968 trat er aus – unterstützte stattdessen die 68-Jugendbewegung.

Bruggmann fand schliesslich in der Nähe der KPS/ML eine neue politische Heimat. Die Kommunistische Partei der Schweiz/Marxisten-Leninisten war eine an der Politik der Kommunistischen Partei Chinas orientierte Partei, die 1969 gegründet wurde und bis 1987 existierte. Johann Josef Bruggmann starb 1984 in Zollikon.

Das sagt Historiker Christian Koller dazu

«Man wollte die Gegner nicht nur besiegen, sondern ausrotten»

Historiker an der Uni Zürich, Christian Koller. (Bild: PD)

Wie stand es in München nach Ende des Ersten Weltkriegs politisch?

Professor Christian Koller: Im November 1918 hatte der Linkssozialist Kurt Eisner den Freistaat Bayern ausgerufen. Nach der Ermordung Eisners durch einen Rechtsradikalen errichteten linksradikale Kräfte Anfang April 1919 eine Räterepublik. Gleichzeitig verstärkte sich aber der Antisemitismus. Die Vorstellung kam auf, die Juden würden den Kommunismus als Instrument zu einer Weltverschwörung nutzen.

Wie funktioniert eine Räterepublik?

Es werden in verschiedenen Gremien Räte gewählt, welche als Vertreter fungieren. Die Räte sind an die Weisungen ihrer Wähler gebunden. Ein Soldatenrat soll also die Interessen der Soldaten vertreten, ein Arbeiterrat die der Arbeiter.

Die Münchner Räterepublik bestand weniger als vier Wochen. Hat sie etwas erreicht?

Sie konnte in der kurzen Zeit nicht wirklich etwas bewirken. Zumal die knapp vier Wochen der Republik noch in zwei Phasen unterteilt waren. Zuerst war sie anarchistisch-linkssozialistisch, danach kommunistisch. Die Räterepublik war hauptsächlich mit ihrer eigenen Verteidigung beschäftigt.

Hatte die Schweiz eine Rolle bei der Räterepublik gespielt?

In der Schweiz wurde die Lage im Nachbarland intensiv wahrgenommen. Es gab auch in Lindau, also direkt am Bodensee kurzfristig eine Räterepublik. Die Schweiz als Land nahm keine Rolle ein, doch verschiedene Schweizerinnen und Schweizer reisten zu der Zeit in die Republiken, um sie zu unterstützen. Die berühmteste davon: Anny Morf, Jungsozialistin, war Sekretärin von Ernst Toller. Sie wurde dann inhaftiert und kehrte später in die Schweiz zurück.

Wieso hat die Revolution blutig geendet?

Der Konflikt zwischen den Anhängern einer parlamentarischen Republik und denjenigen einer sozialistischen Räterepublik eskalierte. Der bayerische Landtag und der Zentralrat der bayerischen Republik sprachen einander die Legitimation für eine neue Regierungsbildung ab. Alle politischen Kräfte waren bewaffnet, weil gerade der Erste Weltkrieg geendet hatte. Es bildeten sich rechte Freikorps und Parteimilizen und auch die Räterepublik hat Truppen aufgebaut.

Was ist genau passiert bei der Niederschlagung der Räterepublik?

Es gab einen militärischen Angriff. Statt einem blossen Einmarsch von Seite der Gewinner (also der Landesregierung), gab es ein Massaker. Die Gegner wurden aus Hass abgemetzelt. Man wollte sie nicht nur besiegen, sondern ausrotten.

Wie war München danach?

Das Pendel schlägt zurück. München ist nun konservativ bis rechts aussen. Bayern wird eine frühe Nazi-Hochburg, der Antisemitismus verstärkt sich.